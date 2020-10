Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan Bola, directorul Administrației Bazinale de Apa Dobrogea Litoral, a scris, sambata, pe Facebook, ca a inceput a doua faza a proiectului de stopare a eroziunii costiere, “prin care Romania va caștiga sute de hectare noi de teritoriu”. Astfel, lațimea plajelor de pe litoral ar trebui sa creasca…

- Petitia pentru inchiderea plajelor a fost initiata pe 26 iulie 2020, in mediul online. Pana la momentul de fata, s au strans 96 de semnaturi pentru sustinerea acestui demers. "Mai bine inchidem plajele acum, decat sa inchidem in 1 2 saptamani toata Romanialdquo;, sustinea autorul petitiei.In urma cu…

- ONG Mare Nostrum a anuntat ca, de la inceputul anului, au esuat pe litoralul romanesc 53 de delfini, tot atatia cati esuasera in cursul anului 2019. Cei mai multi delfini esuati au fost in Navodari, Mamaia, Eforie si Vama Veche, relateaza News.ro.Citește și: FOTO - Cautari in FORȚA in Cluj!…

- In primul semestru al acestui an numarul delfinilor decedati pe litoralul romanesc s-a mentinut la nivelul din 2019 - 53 de cazuri, constatandu-se ca restrictiile de circulatie impuse de pandemia de COVID-19 si prohibitia piscicola nu au dus la diminuarea presiunii umane asupra cetaceelor, informeaza…

- ”De la inceputul lunii februarie si pana in prezent, de la Navodari pana la Vama Veche, au fost colectate 8.000 de tone de alge de pe toata lungimea litoralului romanesc. Numai in ultimele doua saptamani, s-a strans jumatate din cantitatea totala, adica putin peste 4.000 de tone de alge”, arata comunicatul.…

- Peste 4.000 de tone de alge au fost stranse de pe litoral de la inceputul lunii iulie de catre reprezentanții Administratiei Nationale „Apele Romane” (ANAR). Aceștia au aplicat amenzi de 550.000 lei administratorilor acestor plaje. Potrivit ANAR, Administratia Bazinala de Apa Dobrogea-Litoral desfasoara…

- Ziarul Unirea In acest an, plajele de pe litoralul romanesc vor fi supravegheate cu drone. Aparatele de zbor, folosite la masuratori Potrivit ABADL, specialistii institutiei au efectuat un numar de opt zboruri pentru a realiza masuratori de fotogrametrie in zona de plaja emersa (uscata) din Mamaia si…

- Turiștii aflați in stațiunile de pe litoralul romanesc nu se pot bucura de cea mai buna apa a Marii Negre. Aproape toate plajele de sunt invadate de alge.Reprezentantii Administratiei Bazinale de Apa Dobrogea Litoral (ABADL) sustin ca se fac eforturi pentru a curata malul, insa alte tone de alge sunt…