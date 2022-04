Mai multe explozii s-au auzit in orasul Belgorod, din Rusia, aflat la aproximativ 40 de kilometri nord de granita cu Ucraina, informeaza bbc.com, citand un oficial local. Guvernatorul regional Viaceslav Gladkov a precizat pe Telegram ca s-a trezit la ora 03.35 auzind explozii. El a precizat ca in timp ce pregatea o postare pentru social media, a auzit si alte explozii. Gladkov a spus ulterior ca informatii preliminare arata ca un repozit de munitie a luat foc si ca nu exista victime in randul populatiei civile. Just now, an ammunition depot caught fire in the Belogorod region. pic.twitter.com/L3tdRnVGOr…