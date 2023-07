FOTE 2023: Medalie de aur si doua de bronz pentru inotatorii romani la Maribor / FOTO

Stiri pe aceeasi tema

- Cezar Cretu s-a calificat in optimile turneului ITF de la BacauTenismanul roman Cezar Cretu, al patrulea favorit, s-a calificat in optimile de finala ale turneului ITF de la Bacau, Trofeul Dedeman & Silva Invest, dotat cu premii totale de 25.000 de dolari, dupa ce l-a invins cu 6-3, 6-0 pe Vasile…

- Scrima: Iulian Teodosiu, locul 20 in proba de sabie la Mondialele de la Milano (foto)Sportivul roman Iulian Teodosiu, medaliat cu bronz la Mondialele de anul trecut, s-a clasat pe locul 20 in proba masculina de sabie, marti, la Campionatele Mondiale de scrima de la Milano, dupa ce a fost invins in…

- Romania va participa cu 93 de sportivi la Festivalul Olimpic al Tineretului European, eveniment ce va avea loc la Maribor, in Slovenia, in perioada 23-29 iulie. Aceștia vor concura la 9 din cele 11 discipline inscrise in programul competiției: atletism, baschet 3×3, ciclism șosea, ciclism mountain bike,…

- 25 de sportivi vor reprezenta Republica Moldova la cea de-a 17-a ediție a Festivalului Olimpic de vara al Tineretului European, care se va desfașura la Maribor, in Slovenia. Din lotul național al Republicii Moldova fac parte atleți, inotatori, cicliști, gimnaste, tenismani, iar cei mai mulți sint judocani,…

- Romania a inscris 17 sportivi, 12 la feminin si 5 la masculin, la Campionatele Mondiale de scrima de la Milano (22-30 iulie), competitie care pe langa medalii ofera puncte importante pentru calificarea la JO 2024 de la Paris.La feminin vom avea echipe complete la toate cele trei arme, in timp ce la…

- CARANSEBEȘ – Aflat in plina ascensiune, tanarul atlet Lucian Stefan are un obiectiv indrazneț pentru competiția majora de la finalul lunii iulie. La ultimele concursuri la care a participat nu a ratat podiumul, iar acest fapt il face pe Lucian sa se gandeasca la o medalie cat mai straluicitoare la FOTE…

- CARANSEBEȘ – Atletul de la CSȘ Caransebeș a caștigat ambele probe la care a alergat la Campionatul Național U18 de la București! Lucian Ștefan a obținut sambata aurul la 1.500 de metri, cu performanța de 3:54,40s, record personal imbunatațit cu 6 secunde, iar o zi mai tarziu n-a avut adversar nici la…