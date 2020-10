Stiri pe aceeasi tema

- Florin Bugar (48 de ani), selecționerul naționalei feminine de tineret și antrenorul echipei AC Piroș Security Arad, a decedat in aceasta noapte, dupa ce a fost infectat cu COVID-19. Vestea a fost anunțata de echipa Piroș Security Arad, pe care Florin o antrena. „Veste tragica atat pentru echipa noastra…

- Atmosfera tensionata in lotul naționalei Romaniei inaintea partidei cu Austria din Liga Națiunilor.. Selecționerul Mirel Radoi a fost criticat aspru de oamenii din fotbal, dupa infrangerile cu Islanda și Norvegia, iar replica tehnicianului de 39 de ani nu a intarziat sa apara.

- „Intreaga conducere AJF Constanța, regreta trecerea in neființa a fostului arbitru, observator de joc sș responsabil al compartimentului de copii și juniori in cadrul AJF Constanța, Tudor Stancu! Suntem alaturi de familia indoliata in aceste momente dificile! Dumnezeu sa-l odihneasca!” , este mesajul…

- Confruntarea Germania - Spania 1-1 din Liga Națiunilor a creat o imagine devenita virala, insa scoasa din context. Germania a condus pe teren propriu, grație golului marcat de Timo Werner in minutul 52, pana in prelungiri. Jose Gaya a adus un punct ibericilor cu reușita sa din ultimul minut al jocului;In…

- UEFA a anunțat ce se va intampla in cazul in care vor aparea cazuri de COVID-19 la echipele naționale, programate sa joace in aceasta toamna in Liga Națiunilor, preliminariile EURO U21 și cele ale Campionatului European feminin. Romania va debuta sub comanda lui Mirel Radoi pe 4 septembrie, cu Irlanda…

- Federația Romana de Fotbal a anunțat ca meciul din Liga 2, runda inaugurala, U Craiova 1948 – Ripensia Timișoara, programat sambata, ora 15:30, a fost amanat. Decizia a fost luata dupa ce la clubul U Craio...

- Fotbalul romanesc a ajuns sa „tremure“ si inaintea unui meci cu o formatie din Malta! Si, atentie, vorbim de o partida in care, teoretic, cea mai buna formatie din Liga I urmeaza sa intalneasca o trupa liliputana!

- Tatal lui Britney Spears și-a pus un salariu uriaș pentru a-i administra averea. Vedeta a fost plasata sub tutela acestuia timp de zece ani, noteaza click.ro. Vedeta nu are niciun drept asupra propriei averi, toata a fost sub controlul lui timp de un deceniu. Responsabilitatea i-a adus un salariu de…