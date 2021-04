Stiri pe aceeasi tema

- Franța va permite medicilor stomatologi și celor veterinari sa adminsitreze doze de vaccin impotriva COVID-19, transmite Reuters . Acest lucru se petrece in contextul in care cantitatea de doze pe care Franța o va avea la dispoziție luna viitoare va crește. „Creșterea numarului de doze va permite vaccinarea…

- Adunarea Nationala, camera inferioara a legislativului francez, a aprobat marti introducerea in textul legii fundamentale a statului francez a prevederilor legate de lupta impotriva schimbarilor climatice. Daca vor fi aprobate si de Senat, presedintele Emmanuel Macron va convoca un referendum national…

- Primarul orasului francez Nisa a facut apel duminica la instituirea unui lockdown pe perioada weekendului in regiune pentru a stopa fluxul de vizitatori spunand ca turistii sunt bineveniti in circumstante obisnuite, dar ca orasul trebuie sa-si concentreze eforturile pe contracararea unei cresteri…

- Operațiunea comuna, ce poarta denumirea “Activitati Operationale Flexibile la Frontierele Terestre 2021” – Joint Operation Flexible Operational Activities Land 2021 (JO FOA Land 2021), se va derula la granita cu Serbia, in zona de responsabilitate a Inspectoratului Teritorial al Politiei de…

- Temperaturile reduse inregistrate in emisfera nordica au provocat haos pe pietele energetice si au deteriorat infrastructura energetica. Gospodariile din Japonia si pana in Franta au fost indemnate sa isi reduca consumul de electricitate, transmite Bloomberg. Cresterea consumului de energie in timpul…

