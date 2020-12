Fotbalistul Neymar înfruntă pandemia cu o petrecere cu 500 de invitați. Furie în Brazilia Petrecerea, la care ar participa 500 de persoane, ar fi inceput vineri si ar urma sa dureze cinci zile. Singura regula impusa invitatilor ar fi sa nu foloseasca telefoanele, pentru a nu publica imagini si informatii pe retelele de socializare. O discoteca ar fi fost creata in subsolul cu pereti antifonati al vilei fotbalistului formatiei PSG, pentru ca zgomotul sa nu ajunga la vecini. Sambata, mai multe publicatii braziliene au scris despre petrecerea lui Neymar, iar info (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

