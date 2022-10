Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Cluj a invins-o pe FCSB, scor 2-1, in ultimul meci al etapei cu numarul 16 din SuperLiga. Gigi Becali, finanțatorul vicecampioanei, l-a criticat direct pe antrenorul Nicolae Dica. Intrebat daca il va da afara pe Nicolae Dica, Gigi Becali a raspund direct: „Eu nu il dau afara. Daca el…

- „U” Cluj - FCSB, meciul care incheie etapa a 16-a a campionatului Romaniei, este programat, luni, 31 octombrie, de la ora 21:00, pe „Cluj Arena”, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Prima Sport 1 si Orange Sport 1.

- Dupa Anderlecht - FCSB 2-2, Gigi Becali s-a declarat extrem de nemulțumit de jocul echipe sale. Patronul roș-albaștrilor a criticat prestația trupei lui Nicolae Dica, iar jucatorii luați in vizor au fost luați Florinel Coman și Joyskim Dawa, care a greșit la ambele goluri ale belgienilor. Gigi Becali…

- Vineri, in cea mai recenta ediție a proiectului „Dezbaterea Zilei”, redactorul-șef adjunct al GSP, Dan Udrea, a dezvaluit numele jucatorului de la FCSB pe care antrenorul Nicolae Dica dorea sa-l treaca pe banca de rezerve, dar nu a putut dupa ce patronul Gigi Becali i s-a opus. Este vorba despre fundașul…

- FCSB s-a facut de ras in duelul cu Silkeborg, dar Nicolae Dica nu vrea sa-și dea demisia, deși in mandatul lui echipa a urcat pe locul doi in topul celor mai severe „duble” din fotbalul romanesc. Antrenorul a spus la finalul partidei ca a convenit cu Gigi Becali ca obiectivul este lupta din campionat…

- Oficialii FCSB sunt foarte ingrijorați in legatura cu Octavian Popescu. Anul trecut era monitorizat de Manchester City, iar acum și-a pierdut locul in echipa lui Nicolae Dica, dar și din lotul naționalei de seniori. Impresarul Giovanni Becali a dezvaluit unde este problema. „Perla” lui Gigi Becali a…

- Ianis Stoica are 19 ani și este nemulțumit ca Nicolae Dica nu se bazeaza mai mult pe el. I-a transmis antrenorului ca anul trecut, cu el pe teren, FCSB s-a luptat la titlu, iar acum se afla pe locul 14. Atacantul știe ca sezonul acesta va primi tot mai puține șanse. Gigi Becali a dat […] The post Fotbalistul…

- Gigi Becali a intrat in direct la televiziune dupa meciul Universitatea Craiova – FCSB și și-a criticat doi dintre favoriți: Florinel Coman și Octavian Popescu. Patronul a anunțat ca schimba strategia și ca va aborda partidele din Europa Conference League cu jucatorii de rezerva pentru ca se teme ca…