Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 11 octombrie, la ora 18.11, polițiștii din Sighetu Marmației, au fost sesizați de catre un barbat de 29 de ani din municipiu, cu privire la faptul ca și-a gasit mama agresata fizic. La fața locului, pe strada George Coșbuc din Sighetu Marmației, a fost identificata victima, o femeie de 61 de ani,…

- Marti, 4 octombrie, la ora 10.48, polițiștii din Vișeu de Sus au fost sesizati prin S.N.U.A.U. 112 de catre o femeie de 35 de ani din oraș cu privire la faptul ca, pe fondul unor probleme familiare, a fost agresata fizic de catre soțul ei, un barbat de 38 de ani. Victima a fost transportata […] Source

- In seara zilei de miercuri, 31 august, in jurul orei 20, polițiștii din Florești au fost sesizați de catre o femeie, din comuna Magureni, despre faptul ca, la ușa locuinței sale s-a prezentat fostul concubin, deși pe numele acestuia a fost emis un ordin de protecție.

- O ieseanca a cerut protectia legii pentru a se putea intoarce acasa. Aflata in strainatate, M.C. le-a spus judecatorilor ca ii este teama ca atunci cand se va inapoia, s-ar putea intalni cu fostul sot. In cererea depusa la Judecatoria Pascani, femeia a aratat ca O.C.T. fusese condamnat la 13 ani de…

- Fotbalistul batut și amenințat de Dani Mocanu, care de trei ani așteapta sa i se faca dreptate, a ajuns, la randul sau, in fața judecatorilor, ca inculpat, dupa ce a fost prins beat la volan. Ieri, agresorul sau a fost saltat de poliție, pentru o fapta comisa tot in Targu Mureș și tot asupra unui fotbalist.

- BATAIE intre frați, in Alba: Doi frați s-au pus pe baut și s-au luat la harța. S-a emis un ordin de protecție provizoriu BATAIE intre frați, in Alba: Doi frați s-au pus pe baut și s-au luat la harța. S-a emis un ordin de protecție provizoriu La data de 24 iulie 2022, in jurul orei 17.25, Poliția Orașului…

- Joi, 21 iulie, la ora 19.17, polițiștii baimareni au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 cu privire la faptul ca o femeie este agresata fizic de catre concubin. Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat faptul ca, un baimarean de 49 de ani și-a agresat fizic concubina. Victima a fost transportata…

- Și-ar fi amenințat și agresat mama și sora și ar fi distrus bunuri din locuința: Ordin de protecție și dosar penal pentru un barbat de 59 de ani Și-ar fi amenințat și agresat mama și sora și ar fi distrus bunuri din locuința: Ordin de protecție și dosar penal pentru un barbat de 59 de ani In seara zilei…