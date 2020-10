Stiri pe aceeasi tema

- Fotbalistul macedonean David Babunski a declarat, joi seara, ca FC Botosani a dominat in meciul cu Shkendija, scor 0-1, din Liga Europa, dar a avut probleme la finalizare.“Am avut o mare ocazie sa reusim ceva minunat. Am jucat bine, dar nu am castigat. Cred ca diferenta a fost facuta la finalizare.…

- Iran Angelo de Souza, fosta soție a lui Hulk (atacantul lui Shanghai SIPG), a vorbit despre divorțul de jucator și de faptul ca acesta s-a casatorit cu nepoata ei. Intr-un interviu acordat presei din Portugalia, Iran spune ca se simte tradata de nepoata ei, Camila, și a povestit cum era relația dintre…

- Fotbalistul brazilian Philippe Coutinho s-a despartit de Bayern Munchen si a revenit la FC Barcelona, echipa de la care a fost imprumutat, a anuntat miercuri clubul ce a reusit in sezonul trecut tripla campionat-Cupa Germaniei-Liga Campionilor. Bayern a platit in august anul trecut 8,5 milioane de euro…

- Regulile sunt facute pentru a fi incalcate! Și nu se invața nimic din situația petrecuta recent la club. Petrolul Ploiești a facut multiple transferuri in ultimele zile, pentru ca noul antrenor, Viorel Moldovan, sa nu mai rateze promovarea in Liga 1, așa cum s-au impiedicat „gazarii” in ultimele doua…

- Fotbalistul belgian s-a despartit de Tottenham, in aceasta vara, dupa opt ani. Clubul englez i-a prelungit cu doar cateva saptamani contractul scandent la finalul sezonului, pentru a prinde ultimele meciuri ale campionatului amanat de pandemia de coronavirus. Vertonghen, 33 de ani, a inceput fotbalul…

- Bogdan Andone il lauda pe Gabriel Simion, mijlocașul pe care FCSB l-a readus de la Astra. Fotbalistul in varsta de 22 de ani a adunat 29 de meciuri pentru giurgiuveni și antrenorul il compara cu Pintilii Dintre tinerii readuși dupa imprumuturi, Becali l-a remarcat pe unul "despre care mi-a spus cineva…

- Adama Traore (24 de ani, extrema dreapta) a apelat la o tehnica de protecție inedita inainte de returul „optimilor” din Europa League Wolves - Olympiakos (1-0). Fotbalistul crescut de Barcelona și-a uns mainile cu ulei specific bebelușilor (foto), pentru ca adversarii sa nu-l mai poata prinde de brațe.…

- Un nou caz de coronavirus in Liga 1! Unul dintre jucatorii de la Poli Iași a fost confirmat pozitiv azi. Fotbalistul din lotul lui Mircea Rednic a s-a simțit rau in urma cu o saptamana, dar rezultatul testului a fost negativ. Inainte de aceasta etapa, jucatorii lui Poli Iași au facut noi teste, iar…