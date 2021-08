Stiri pe aceeasi tema

- FC Metaloglobus Bucuresti a terminat la egalitate cu FC Hermannstadt, 1-1 (1-0), joi seara, pe teren propriu, in primul meci din etapa a patra a Ligii a II-a de fotbal. Gazdele au deschis scorul prin Alexandru Enache (20), dar sibienii au egalat dupa pauza, prin Valentin Buhacianu (65).…

- Joi, 12 august, a debutat runda a 3-a din Liga a II-a de fotbal, cu doua jocuri: AFC Hermannstadt – CSM Politehnica Iași 2-1, pe stadionul „Gaz Metan" din Mediaș (FOTO) și Universitatea Cluj – Unirea Constanța 1-0. Sibienii au tranșat așadar in favoarea lor disputa dintre fostele prim divizionare, retrogradate…

- Runda a 3-a din Liga a II-a de fotbal va incepe joi, 12 august, cu doua jocuri: AFC Hermannstadt – CSM Politehnica Iași (de la ora 18:30) și Universitatea Cluj – Unirea Constanța (cu start la ora 21:30). Vineri, 13 august, este zi de pauza, iar sambata, 14 august, se vor disputa cinci confruntari: Concordia…

- Etapa a 2-a din Liga a II-a de fotbal va continua luni, 9 august, cu jocul de pe stadionul „Municipal" din Miercurea Ciuc (FOTO), dintre AFK Csikszereda și fosta prim divizionara Astra Giurgiu, meci care este programat de la ora 16:00. Runda a inceput joi, 5 august, cu partida: Unirea Constanța – AFC…

- Metaloglobus Bucuresti a invins-o pe Petrolul Ploiesti cu scorul de 1-0, sambata, pe teren propriu, intr-o partida din etapa a 2-a a Ligii a II-a de fotbal. Unicul gol al partidei a fost reusit de Alexandru Enache (68), dupa o cursa de circa 70 de metri. Rezultate:JoiUnirea Constanta…

- Naționala de fotbal Under 23 a Romaniei intalnește, joi, 22 iulie, de la ora 14.00, la Kashima, formația similara a Hondurasului, intr-un meci din grupa B a turneului olimpic de la Tokyo. Partida, ce va fi arbitrata de o brigada din Uruguay, va fi transmisa, in direct, de Eurosport și de Radio Romania…

- In aceste zile este programat returul barajului de menținere / promovare in Liga I de fotbal. Miercuri, 2 iunie, prim divizionara AFC Hermannstadt a pierdut acasa cu 1-2 in fața gruparii CS Mioveni (FOTO), dupa ce in prima manșa scorul a fost 0-0 pe terenul echipei din Liga a II-a. In urma acestor rezultate,…

- CS Mioveni a terminat la egalitate cu FC Hermannstadt, 0-0, sambata, pe teren propriu, in prima mansa a barajului de promovare/mentinere in Liga I de fotbal. Gazdele au avut cea mai buna ocazie prin Daniel Toma (19), sutul sau de la distanta ocolind de putin poarta. Sibienii…