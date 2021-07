Stiri pe aceeasi tema

- Mirel Radoi (40 de ani) a oferit un interviu pentru site-ul oficial al FIFA. Selecționerul a vorbit despre dificultațile intalnire in drumul spre Jocurile Olimpice și a dezvaluit ca pasul spre antrenorat l-a facut urmand sfatul lui Cosmin Olaroiu. Echipa olimpica a Romaniei infrunta duminica, de la…

- Fotbaliștii tricolori au debutat cu o victorie la Jocurile Olimpice de la Tokyo, caștigand joi, cu 1-0, partida inaugurala disputata impotriva selecționatei statului Honduras, informeaza Gazeta Sporturilor . Naționala olimpica a Romaniei s-a impus printr-un autogol semnat de E. Oliva in minutul 45,…

- Romania U23 a efecutat astazi primul antrenament in Japonia. Competiția de fotbal din cadrul Jocurilor Olimpice este programata in perioada 21 iulie - 7 august. „Tricolorii” lui Mirel Radoi s-au pregatit in premiera la Kashima Antlers Club House, una dintre cele doua baze pe care naționala olimpica…

- Finantatorul Universitatii Craiova , Mihai Rotaru, a glumit pe tema derbiului local, cu nou promovata FCU, dar si pe tema obiectivelor din acest an ale Stiintei. „Va fi un produs de marketing de succes, Craiova impotriva Craiova. Dar ne gandim mai puțin la meciul cu ei, ci la ceea ce putem sa facem…

- Partida va avea loc pe Stadionul “Ilie Oana” din Ploiesti. Spectatorii vor avea acces in limita a 25% din capacitatea arenei. Meciul amical Romania - Georgia se va putea vedea in format live video blog pe realitateasportiva.net .

- Naționala Romaniei se pregatește de Jocurile Olimpice, dar selecționata care va fi condusa de Mirel Radoi ar urma sa nu poata conta pe fotbaliștii de la FCSB. „Tricolorii” au fost repartizați in grupa B, alaturi de Coreea de Sud, Honduras și Noua Zeelanda.Pe lista largita convocata de Mirel Radoi, care…

- „Dezbaterea Zilei” de astazi: Ar trebui cluburile sa lase jucatorii sa participe la Jocurile Olimpice din aceasta vara? Romania este calificata la Jocurile Olimpice de la Tokyo, din aceasta vara, dar naționala condusa de Mirel Radoi poate fi vaduvita de cei mai buni jucatori. „Tricolorii” le vor intalni…