Stiri pe aceeasi tema

- Echipele Bayern Munchen si Borussia Dortmund si-au respectat statutul de pretendente la titlul de campioana a Germaniei in acest sezon, castigand partidele disputate sambata in cadrul etapei a 6-a din Bundesliga, anunța AGERPRES.Bayern Munchen, campioana en titre, s-a impus cu 2-1 pe terenul…

- VfL Wolfsburg a obtinut prima sa victorie pe teren propriu in Bundesliga dupa o pauza de opt luni, 2-1 cu Arminia Bielefeld, duminica, in etapa a cincea a campionatului de fotbal al Germaniei. Succesul a fost asigurat de doua goluri marcate intr-un interval de 90 de secunde, de Wout Weghorst…

- Campioana en titre a Germaniei si a Europei, Bayern Munchen, a oferit o lectie de fotbal celor de la Eintracht Frankfurt, sambata, in etapa a 5-a din Bundesliga, administrandu-le un sec 5-0 pe Allianz Arena. Foto: (c) Christof Stache/Pool via REUTERS Tripla…

- Clubul german de fotbal Borussia Dortmund a calculat ca va avea pierderi intre 70 si 75 de milioane de euro in acest sezon, dupa ce a inregistrat pierderi de 44 de milioane de euro in sezonul trecut, informeaza DPA si EFE potrivit Agerpres.. In anul fiscal anterior, vicecampioana Germaniei a realizat…

- Bayern Munchen a cucerit al cincilea sau trofeu din 2020, Supercupa Germaniei al fotbal, dupa ce a invins-o pe Borussia Dortmund cu scorul de 3-2, miercuri seara, pe Allianz Arena din Munchen. Bayern a mai castigat anul acesta titlul in Bundesliga, Cupa Germaniei, Liga Campionilor si Supercupa Europei.…

- Internationalul norvegian Erling Haaland a reusit o dubla pentru Borussia Dotmund in partida castigata pe teren propriu, cu scorul de 3-0, in fata formatiei Borussia Moenchengladbach, sambata, in prima etapa a campionatului de fotbal al Germaniei. Dortmund a deschis scorul in minutul 35…

- Bayern Munchen a inceput in forta noua editie a campionatului de fotbal la Germaniei, impunandu-se fara drept de apel, cu scorul de 8-0, in fata formatiei Schalke 04, intr-o partida disputata vineri seara, cu portile inchise, pe stadionul Allianz Arena din capitala Bavariei. Elevii antrenorului…

- Bayern Munchen a surclasat-o pe FC Barcelona cu un incredibil 8-2 (4-1), vineri seara, la Lisabona, si s-a calificat in semifinalele Ligii Campionilor la fotbal. Foto: (c) Rafael Marchante/REUTERS Bayern a obtinut o victorie de rasunet, in timp ce Barcelona…