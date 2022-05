Stiri pe aceeasi tema

- Victoria Gugești – SC Prosport 2-1 (0-0) A doua semifinala se disputa miercuri, 25 mai, intre CSM Adjud 1946 și FC Panciu Prima semifinala a fazei județene a Cupei Romaniei s-a jucat miercuri, in nocturna, pe stadionul din Gugești intre formația locala Victoria și CS Prosport. Au caștigat gazdele cu…

- La Colegiul Național Unirea din Focșani, duminica, 15mai, s-a desfașurat in sistem de șah rapid „Olimpiada Naționala a Sportului Școlar la șah” etapa pe județul Vrancea. Intrecerea șahista s-a desfașurat pe patru secțiuni: clasele I-VIII baieți – elevi din invatamantul primar și gimnazial; clasele I-VIII…

- Derbiul local de la Dumbraveni se joaca sambata, 14 mai, de la ora 17:00 Campionatul Superligii Vrancea continua cu prima etapa a returului play-off-ului și cu etapa a șasea a play-out-ului. In play-off conduce Victoria Gugești, cu un punct in fața Inizio pe care a intrecut-o cu 2-0 in ultima etapa…

- Partida, din sferturile de finala ale Cupei Romaniei va avea loc duminica, 8 mai, de la ora 11:00 In celelalte sferturi: Siretul Suraia – Prosport, CSC Dumbraveni – FC Panciu, CSO Marașești – CSM Adjud 1946 Jocul dintre Victoria Gugești și Inizio Focșani, de duminica 1 mai, caștigat de gugeșteni…

- Dupa trei etape din play-off, distanța dintre locul 2 și 3 s-a marit la 11 puncte și a disparut, practic, orice posibilitate ca primele doua clasate sa mai fie ajunse de vreuna dintre competitoare pana la final de retur. In runda a treia, Inizio Focșani a intrecut cu un sec 4-0 pe CSM Adjud 1946 […]…

- Turneul de zona va fi la Buzau, de vineri, 8 aprilie pana duminica, 10 aprilie Echipa de fotbal a Colegiului Pedagogic Spiru Haret Focșani va reprezenta Vrancea la etapa de zona a ONSȘ Licee, care va avea loc la Buzau, de vineri, 8 aprilie pana duminica, 10 aprilie. Profesorul Lazar Ruzsa, care s-a…

- FC Panciu – Victoria Gugești, in Grupa A și Viitorul Marașești – Inizio Focșani, in Grupa B Superliga Vrancei iși cheama competitoarele la startul sezonului de primavara in care mai sunt de jucat partidele ultimelor doua etape din sezonul regulat și cele ale play-off-ului, respectiv play-out-ului. In…

- La 19/20 martie vor fi reluate și campionatele județene ale juniorilor; prima etapa a Cupei Romaniei va fi la 19/20 aprilie Campionatul Ligii a patra se va relua in Vrancea la 19 martie/20 martie cu etapa a 13-a și va continua cu partidele etapei a 14-a, la 26/27 martie, care va incheia…