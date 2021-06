Fotbal: Selecţionerul Mirel Rădoi - Se pare că a devenit o obişnuinţă să pierdem Selectionerul echipei nationale de fotbal a Romaniei, Mirel Radoi, a declarat, miercuri seara, la finalul partidei amicale cu Georgia, pierduta cu scorul de 2-1, ca se pare ca formatia sa s-a obisnuit sa fie invinsa. "Nu ne gandeam nici noi, nu ne-am fi inchipuit, dar se pare ca a devenit o obisnuinta sa pierdem, chiar daca nemeritat in seara asta. Nu am ce sa le reprosez jucatorilor, au avut ocazii. Sunt momente insa in joc in care trebuie sa intelegem ca daca ajungem in fata portii nu putem sa pierdem aceasta partida si sa plecam cu un singur gol marcat in aceasta seara, pentru ca ramanem cu… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

