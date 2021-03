Nationala de fotbal Under-21 a Romaniei a terminat la egalitate cu echipa similara a Olandei, 1-1 (1-1), in meciul sau de debut in Grupa A a Campionatului European de tineret 2021, miercuri seara, pe Stadionul Uj Bozsik din Budapesta. Romania a obtinut un rezultat foarte bun in fata uneia dintre favoritele la castigarea competitiei. Perr Schuurs a deschis scorul in min. 16, cu o lovitura de cap, in urma unui corner, iar Romania a egalat in min. 20, prin Andrei Ciobanu, dintr-o lovitura libera de la circa 25 de metri. In general, echipa antrenata de Adrian Mutu a fost dominata de selectionata…