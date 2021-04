Stiri pe aceeasi tema

- FC Barcelona a ratat șansa de a deveni lider in campionatul Spaniei de fotbal. Discipolii lui Ronald Koeman au pierdut meciul de pe teren propriu cu Granada, scor 1-2. Totul a inceput bine pentru catalani.

- Barcelona a pierdut șansa de a trece pe locul 1 in La Liga, fiind invinsa cu 1-2 de Granada, o echipa pe care o batuse de 25 de ori la rand acasa! Ronald Koeman a fost trimis in tribuna dupa ce i-a spus celui de-al patrulea oficial: „Ce caracter!” Daca invingea joi seara, in restanța cu Granada, Barcelona…

- Antrenorul echipei de fotbal FC Barcelona, Ronald Koeman, a declarat vineri ca nu-si face griji pentru viitorul sau, cu o zi inainte de finala Cupei Spaniei impotriva lui Athletic Bilbao, transmite Reuters. Barca poate obtine sambata primul sau trofeu dupa sezonul 2018-2019. In actuala stagiune, echipa…

- Antrenorul echipei de fotbal FC Barcelona, Ronald Koeman, il considera pe Lionel Messi drept cel mai important jucator din istoria clubului catalan, dupa ce starul argentinian a egalat luni recordul de 767 meciuri disputate pentru catalani, informeaza Reuters. Messi a marcat de doua ori…

- Antrenorul echipei FC Barcelona, Ronald Koeman, considera ca elevii sai meritau "mai mult" in partida cu Paris Saint-Germain, incheiata la egalitate, 1-1, miercuri seara pe Parc des Princes, in mansa secunda a optimilor de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, rezultat sinonim cu eliminarea spaniolilor…

- Antrenorul olandez Ronald Koeman a admis ca viitorul sau la FC Barcelona este incert, in ajunul alegerilor pentru presedintia clubului catalan, transmite Reuters. Catalanii au ramas fara presedinte din luna octombrie, cand Josep Maria Bartomeu a demisionat, dar duminica 7 martie au loc…

- Antrenorul echipei de fotbal FC Barcelona, Ronald Koeman, a acuzat clubul Paris Saint-Germain ca incearca sa destabilizeze formatia catalana inaintea duelului lor din Liga Campionilor, sugerand un posibil transfer al lui Lionel Messi la campioana Frantei, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Angel…

- Antrenorul echipei de fotbal FC Barcelona, Ronald Koeman, a facut front comun cu starul Lionel Messi, cu o evolutie ca in zilele bune in meciul cu Athletic Bilbao (2-1), la cateva ore dupa ce presa spaniola a dezvaluit contractul fabulos al argentinianului, care are un contract pe patru ani (2017-2021)…