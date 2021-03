Stiri pe aceeasi tema

- Inculpatul a fost achitat, pentru comiterea infractiunii de nerespectarea regimului armelor si munitiilor. Magistratii au dispus restituirea catre inculpat a mai multor bunuri, printre acestea aflandu se o arma tip pusca cu teava lunga, aproximativ 200 gr. sfere din plastic alb, o luneta de arma, zece…

- Omul de afaceri Ioan Niculae a fost condamnat azi la 5 ani de inchisoare in dosarul Interagro, potrivit minutei instanței. Decizia este definitiva și nu mai poate fi atacata. In plus, instanța i-a interzis lui Niculae și dreptul de a fi acționar, asociat sau administrator al unei societati comerciale,…

- Daniel Dragomir a fost reținut la Bari de poliție, în executarea unui mandat european de arestare. În iunie anul trecut, au fost arestați doi complici, inclusiv fostul procuror șef al sistemului judiciar român, Alina Mihaela Bica, scrie La Repubblica. Un fost ofițer al Serviciului…

- Piteșteanul Madalin Dumitru Tudose a avut un grav accident de mașina pe 7 octombrie 2015, cand avea doar 26 de ani. Plafonul mașinii in care se afla a fost spulberat de cuva unui buldoexcavator care realiza lucrari intre Pitesti si Curtea de Arges, in zona km 11 + 500 DN7C, in afara localitații Merisani.…

- Dupa agresiune, inculpatul a transportat o si a aruncat o pe concubina sa in fluviul Dunarea, aflat la o distanta de cca 470 metri de locuinta, decesul victimei survenind din cauza asfixiei mecanice prin inec, fiind ulterior identificata plutind pe Dunare in zona km fluvial 253. Barbatul acuzat de omor…

- Magistratii Curtii de Apel Bucuresti au motivat hotararea prin care au admis actiunea avocatului Minodora Ion, din cadrul Baroului Constanta, cu privire la obligativitatea purtarii mastii de protectie in spatiile publice deschise, din Constanta.Potrivit avocatului Minodora Ion, Curtea de Apel Bucuresti…

- Curtea de Apel de la Milano a menținut pedeapsa de noua ani de inchisoare pentru brazilianul Robson de Souza Robinho, pentru participarea unui viol in grup a unei tinere la un club de noapte din orașul italian, in urma cu 7 ani.Robinho, fost jucator la Real Madrid și Manchester City, a jucat și la Milan…

