- Capitanul echipei Real Sociedad, mijlocasul Asier Illarramendi, a suferit o leziune musculara la gamba dreapta in timpul antrenamentul de vineri seara si va rata finala Cupei Spaniei (editia 2019/2020) contra lui Athletic Bilbao, programata sambata la Sevilla pe stadionul La Cartuja, transmite EFE,…

- Arbitrul asistent Guadalupe Porras Ayuso va deveni prima femeie care va oficia la o finala de Cupa Spaniei. Ea a intrat deja in istorie in octombrie, cand a devenit prima spaniola care a arbitrat un meci de cupele europene, potrivit news.ro. Citește și: VIDEO Eliminare dupa 17 secunde…

- Athletic Bilbao va juca doua finale de Cupa Spaniei in decurs de doua saptamani, dupa ce joi seara s-a calificat in ultimul act al competiției, ediția 2020-2021. Atlethic Bilbao este insa calificata si in finala editiei 2019/2020 a Cupei Spaniei, in care va intalni Real Sociedad. Meciul ar fi trebuit…

- ​Athletic Bilbao s-a calificat, joi seara, în finala Cupei Spaniei, editia 2020/2021, învingând cu scorul de 2-1, în deplasare, dupa prelungiri, echipa Levante, în mansa secunda a semifinalelor competitiei.Au marcat Garcia ’30 (penalti) si Berenguer ‘112…

- Real Madrid a smuls o remiza pe propriul teren în minutul 89, reușita lui Vinicius aducându-le galacticilor un punct contra celor de la Real Sociedad. Meciul a facut parte din runda cu numarul XXV din LaLiga. Bascii au deschis scorul prin Portu (55'), iar Vinicius a închis…

- Echipa FC Sevilla, detinatoarea trofeului Europa League, a invins pe teren propriu, cu scorul de 2-0, formatia FC Barcelona, miercuri seara, in prima mansa a semifinalelor Cupei Spaniei la fotbal. Andaluzii au deschis scorul in prima repriza, printr-un gol marcat de fundasul central francez…

- Echipa FC Barcelona s-a calificat in finala Supercupei Spaniei la fotbal, invingand cu 3-2 la loviturile de departajare formatia Real Sociedad, miercuri seara la Cordoba, in prima partida din semifinalele acestei competitii. Fara capitanul sau Lionel Messi, accidentat, Barca a deschis scorul in prima…