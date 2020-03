Stiri pe aceeasi tema

- RB Leipzig si Atalanta sunt primele echipe calificate in sferturile de finala ale Ligii Campionilor, dupa ce RB Leipzig a invins-o clar la retur pe Tottenham, scor 3-0, iar Atalanta a obtinut o noua victorie spectaculoasa contra celor de la Valencia, scor 4-3.Leipzig a facut spectacol in returul…

- Arsenal Londra s-a calificat in sferturile de finala ale Cupei Angliei. "Tunarii" au invins in deplasare pe FC Portsmouth cu 2-0. Sokratis Papastathopoulos a marcat primul gol la sfarsitul primei reprize, profitand de o buna pasa a lui Reiss Nelson.

- Echipa Arsenal Londra s-a calificat in sferturile de finala ale Cupei Angliei la fotbal, invingand in deplasare, cu scorul de 2-0, formatia de liga a treia Portsmouth, intr-o partida disputata luni seara. Foto: (c) Paul Childs / REUTERS "Tunarii" au deschis scorul in finalul…

- Antrenorul echipei germane RB Leipzig, Julian Nagelsmann, invingatoare cu 1-0 in fata lui Tottenham Hotspur, miercuri, in prima mansa a optimilor de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, a declarat ca formatia pe care o pregateste trebuie sa joace la acelasi nivel si in retur pentru a se califica…

- Antrenorul echipei Tottenham Hotspur, portughezul Jose Mourinho, a afirmat la finalul meciului pierdut cu RB Leipzig (0-1), in prima mansa a optimilor de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, ca rezultatul ramane deschis si jucatorii sai vor merge la Leipzig "pentru a se bate". "Acesta…

- Tottenham Hotspur, finalista editiei trecute, a fost invinsa de formatia germana RB Leipzig cu scorul de 1-0 (0-0), miercuri seara, la Londra, in prima mansa a optimilor de finala ale Ligii Campionilor la fotbal. RB Leipzig a obtinut o victorie neasteptata, dar meritata, prin golul inscris…

- Echipa Atalanta Bergamo, calificata in optimile actualei editii a Ligii Campionilor, a fost invinsa surprinzator pe teren propriu, cu scorul de 2-1, de formatia SPAL Ferrara, luni seara, in ultimul meci al etapei a 20-a a campionatului de fotbal al Italiei. Gazdele au deschis scorul in minutul 16, prin…

- Antrenorul Jose Mourinho regreta ca echipa sa, Tottenham Hotspur, nu a reusit sa-si ia revansa in fata germanilor de la Bayern Munchen, miercuri seara, in ultima etapa a Ligii Campionilor la fotbal, insa spera ca fanii gruparii londoneze sa fie "intelegatori" in privinta deciziei sale de a menaja mai…