- Clubul german de fotbal Bayer Leverkusen, aflat pe locul 6 in Bundesliga, a anuntat vineri, in ajunul reluarii campionatului dupa pauza de iarna, ca i-a prelungit contractul antrenorului olandez Peter Bosz cu doi ani, pana in 2022, relateaza DPA. Tehnicianul batav a preluat-o pe Leverkusen…

- AC Milan a reușit sa ii convinga pe cei de la Dinamo Zagreb sa accepte transferul jucatorului spaniol Dani Olmo, a precizat jurnalistul Nikola Lipovac pentru radiorossonera. In total, afacerea va ajunge, cu tot cu bonusuri, la aproximativ 30 de milioane de euro, potrivit Mediafax.Olmo a fost…

- Borussia Dortmund a fixat la 40 milioane euro pretul de transfer al atacantului spaniol Paco Alcacer, dorit de Atletico Madrid, relateaza ziarul Bild. Alcacer, 26 ani, a fost achizitionat in 2018 de Dortmund de la FC Barcelona in schimbul a 23 milioane euro si are contract cu vicecampioana Germaniei…

- FC Barcelona ar fi inaintat o oferta formala celor de la Dinamo Zagreb pentru mijlocașul Dani Olmo (21 de ani). Dani Olmo este un produs al La Masia, unde a fost legitimat intre 2007 și 2014. Barcelona incearca sa profite de faptul ca Olmo va ramane liber de contract incepand cu 2021 și spera sa poata…

- Echipa Borussia Dortmund si RB Leipzig s-au anihilat reciproc (scor 3-3) in derby-ul etapei a 16-a a campionatului de fotbal al Germaniei, disputat marti seara pe stadionul Signal Iduna Park din Dortmund, in fata a 80.300 de spectatori. Gazdele au condus la pauza cu 2-0, gratie reusitelor…

- Cluburile de fotbal FC Barcelona si Real Madrid pot obtine venituri suplimentare anuale de peste 35 milioane euro daca vor modifica numele actual al stadioanelor lor, Camp Nou respectiv Santiago Bernabeu, conform unui studiu al companiei americane de consultanta Duff and Phelps, citat de EFE.…

- Antrenorul echipei de fotbal Bayern Munchen, croatul Niko Kovac, a fost demis din functie, duminica seara, la o zi dupa esecul cu 1-5 in Bundesliga, in fata echipei Eintracht Frankfurt si dupa o luna octombrie dezamagitoare, a anuntat campioana Germaniei, citata

- Germania. Eintracht Frankfurt a oferit surpriza etapei in Bundesliga și a caștigat, scor 5-1, pe teren propriu contra celor de la Bayern Munchen, campioana ultimelor șapte sezoane din campionatul german. Bayern Munchen e pe locul patru in clasamentul din Bundesliga, cu 18 puncte, la egalitate cu RB…