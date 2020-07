Fotbal: Primera Division - FC Sevilla, victorie cu iz de Liga Campionilor pe San Mames

Stiri pe aceeasi tema

- Bilbao - Sevilla: In ultimele patru meciuri ramase de jucat, Sevilla, ocupanta locului 4 in La Liga, trebuie sa fie atenta și pragmatica pentru a nu rata calificarea in ediția urmatoare a Ligii Campionilor. Azi, de la ora 23:00, trupa lui Julen Lopetegui are o confruntare dificila, pe terenul lui Bilbao,…

- Echipa FC Sevilla s-a impus la limita, cu scorul de 1-0, in ultimul meci al etapei a 34-a a campionatului de fotbal al Spaniei, consolidandu-si locul al patrulea in clasament, sinonim cu calificarea in viitoarea editie a Ligii Campionilor. Argentinianul Lucas Ocampos a marcat golul victoriei andaluzilor…

- Real Madrid a obtinut o victorie importanta in lupta pentru titlul de campioana a Spaniei, impunandu-se cu scorul de 1-0 pe terenul formatiei Espanyol Barcelona, duminica seara, in cadrul etapei a 32-a din Primera Division. Madrilenii au marcat unicul gol al intalnirii in finalul primei…

- Meciul dintre Olympique Lyon, detinatoarea trofeului, si Bayern Munchen, semifinalista a sezonului trecut, reprezinta capul de afis al sferturilor Ligii Campionilor la fotbal feminin, dupa tragerea la sorti efectuata vineri la Nyon, relateaza EFE. Liga Campionilor la fotbal feminin se…

- Sevilla și Barcelona se vor intalni vineri, de la ora 23:00, intr-un meci contand pentru etapa a 30-a din La Liga. Sevilla continua sa aiba probleme și dupa reluarea campionatului. Dupa victoria din derby-ul cu Betis, 2-0, a urmat un nou pas greșit, 1-1 cu Levante. Nu e ceva nou. ...

- Echipa Olympique Lyon va juca la Torino, in august, partida retur cu Juventus, din optimile Ligii Campionilor, au declarat surse din club pentru AFP. In tur, francezii s-au impus cu 1-0. ''Da, cu siguranta, decizia oficiala se va lua dupa sedinta Comitetului Executiv…

- Athletic Bilbao a remizat acasa cu Atletico Madrid, scor 1-1, duminica, in etapa a 28-a, prima dupa reluarea campionatului de fotbal al Spaniei, intrerupt trei luni din cauza pandemiei de coronavirus. Gazdele au condus gratie reusitei lui Iker Muniain din minutul 37. Oaspetii au egalat…

- Golul marcat din voleu de francezul Zinedine Zidane in finala Ligii Campionilor din 2002, dintre Real Madrid si Bayer Leverkusen (2-1), disputata la Glasgow, a fost ales ce mai frumos din istoria competitiei europene de publicatia France Football, informeaza agentia EFE, in timp ce un gol inscris…