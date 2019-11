Fotbal: Portugalia s-a calificat la EURO 2020 Reprezentativa de fotbal a Portugaliei, campioana en titre, s-a calificat, duminica, la EURO 2020, dupa ce a invins formatia Luxemburgului cu scorul de 2-0, in deplasare, in ultima partida a Grupei preliminare B.



Cristiano Ronaldo a marcat al doilea gol al lusitanilor, ajungand la 99 pentru Seleccao.



Numarul echipelor calificate la EURO 2020 a ajuns la 17: Anglia, Cehia, Ucraina, Portugalia, Germania, Olanda, Spania, Suedia, Croatia, Austria, Polonia, Franta, Turcia, Belgia, Rusia, Italia, Finlanda.



Islanda, care a dispus cu 2-1 de Rep. Moldova, pastreaza sanse… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Olanda, Germania, Croatia si Austria s-au calificat, sambata, la EURO 2020 la fotbal si astfel numarul echipelor care si-au asigurat biletele la turneul final a ajuns la 16. Cele 16 echipa calificate sunt Anglia, Cehia, Ucraina, Germania, Olanda, Spania, Suedia, Croatia, Austria, Polonia, Franta, Turcia,…

- O analiza comparativa realizata de Economist Intelligence Unit - EIU - in 11 tari europene: Austria, Belgia, Finlanda, Franta, Olanda, Norvegia, Polonia, Romania, Spania, Suedia si Marea Britanie, arata ca tara noastra inregistreaza cea mai scazuta rata de supravietuire la cinci ani, de doar 10%. Comparativ,…

- ORA DE IARNA 2019. Ideea schimbarii de doua ori a orei in decursul unui an a fost lansata pentru prima oara de celebrul om de stiinta Benjamin Franklin, in anul 1784. Acesta a scris un eseu numit "An Economical Project", in care a emis cateva idei pentru economisirea uleiului folosit la lampile de…

- Potrivit celei de-a doua estimari publicate de Eurostat, anul trecut, dintre statele membre ale Uniunii Europene, numai Cipru a avut un deficit bugetar mai mare de 3% din PIB, in timp ce Romania a avut un deficit bugetar de 3% din PIB. Anul trecut, tarile care au inregistrat execedent bugetar au fost…

- S-au stabilit primele patru meciuri din optimile de finala ale Campionatului European de volei masculin care are loc in Belgia, Olanda, Slovenia si Franta, dupa incheierea partidelor din Grupa A si C. Franta, care a castigat Grupa A, va infrunta Finlanda (21 septembrie), Italia va juca…

- Piata romaneasca de fashion a mai adaugat un brand; retailerul scandinav Marc O'Polo intra pe piata locala si deschide primul magazin din Romania pe 12 septembrie, in Bucuresti Mall-Vitan. Retailerul de fashion Marc O'Polo va deschide primul magazin de pe piata locala la parterul centrului…

- Vești bune pentru fanii stilului premium inconfundabil aparținand retailerului scandinav MARC O ‘POLO: primul magazin din Romania al brandului va fi inaugurat pe 12 septembrie, in București Mall-Vitan, la parter. Magazinul va gazdui colecții vestimentare pentru femei și pentru barbați, incalțaminte,…

- Calificarea naționalei de fotbal a Romaniei la Euro 2020 este pe muchie de cuțit. Daca nu termina pe locul 2 in preliminarii, tricolorii ar mai avea o șansa sa mearga la turneul final continental prin play-off-ul Ligii Națiunilor. Condiția este ca toate cele 20 de echipe calificate direct la turneul…