FOTBAL - Politehnica joacă vineri cu Buzăul. Repetiţie cu Botoşaniul sâmbătă în Copou Politehnica Iasi va juca primul meci pe teren propriu din play-off-ul Ligii a II-a de fotbal vineri. Partida din Copou, care va opune echipa ieseana buzoienilor de la Gloria, va incepe la ora 18:00 si va fi transmisa in direct de televiziunile de sport importante din Romania. Pregatirea disputei cu Gloria Buzau, inceputa joia trecuta, dupa cele trei zile libere acordate de antrenorul Leo Grozavu la finalul confruntarii de la Galati, cu Otelul, din prima runda a fazei a doua a campionatului, a cuprins si un test cu FC Botosani. Derulata sambata, in Copou, verificarea cu singura echipa din zona… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

