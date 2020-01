Fotbal pe pâine: Antrenament la înghesuială Se stie ca in anii in care se organizeaza turnee finale la nivel mondial sau doar continental, in tarile calificate la acestea se produce o comprimare a competitiilor interne, tocmai pentru a oferi echipelor reprezentative timp de pregatire, de omogenizare. De aceea, in tarile care oricum ... Citeste articolul mai departe pe monitorulsv.ro…

Sursa articol: monitorulsv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- De cand s-a dat startul in cupele europene si pana aseara, cand a avut loc etapa a cincea din prima faza, aceea a grupelor, am scris de cateva ori aici, de alte cateva in Jupanu' si am vorbit pana am ragusit la Radio Top despre bafta evident porceasca pe care a etalat-o CFR Cluj in 3 din ...

- Dupa ce am terminat facerea de ras din preliminariile Campionatului European, am asteptat cu emotie tragerea la sorti de ieri a calificarilor "de consolare", similare recalificarilor de la canotaj sau caiac-canoe. Asta inseamna ca dupa ce se califica aia desteptii, se mai acorda un numar ...

- Mihai Stoichița, directorul tehnic al Federației Romane de Fotbal, spune ca sunt necesare masuri urgente la echipa naționala, dupa ratarea calificarii la EURO 2020 din preliminarii, potrivit Mediafax."Nu se poate, trebuie sa facem ceva, pentru ca o sa ajungem... Nici nu stiu daca se poate…

- Dumitru Dragomir (73 de ani), fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, considera ca Mircea Rednic (57 de ani) ar trebui sa preia naționala Romaniei, dupa ce Cosmin Contra (43 de ani) și-a anunțat demisia. Romania a fost invinsa de Spania, 0-5, in ultimul meci din preliminariile EURO 2020.…

- Selectionatele Argentinei si Uruguayului, cu toate vedetele lor pe teren, au terminat la egalitate, 2-2, intr-un meci amical international de fotbal disputat luni seara pe Bloomfield Stadium din Tel Aviv (Israel), in fata a aproximativ 30.000 de spectatori, printre care s-a aflat si presedintele israelian…

- Parca totusi in alt registru decat in urma cu vreo trei ani, Simona Halep continua sa ne tina cu nervii intinsi la maximum, indiferent despre ce competitie e vorba si indiferent de cum joaca azi, fiindca maine se poate sa ne surprinda cu un joc cu totul schimbat, in bine sau in rau. Dupa primul sau…

- Alaltaieri, la Basel, adica la el acasa (chiar acasa, acesta fiind orasul sau natal) Roger Federer a castigat pentru a zecea oara turneul de acolo, ceea ce duce totalul turneelor castigate de el in cariera la frumosul numar de 103. Daca nu ma insel, si la Halle, tot in acest an, Roger a castigat ...