FOTBAL - Partide pe bandă rulantă pentru juniorii ieşeni înaintea căderii cortinei Prinele trei echipele de juniori ale Politehnicii Iasi isi incheie in aceasta saptamana parcursul din sezonul 2022-2023. Finisul aduce pentru grupele lui Poli cate doua partide pe teren propriu, acestea urmand a fi gazduite de Stadionul Tineretului. Joi, de la ora 12:00, Poli se va confrunta intr-o restanta din etapa a VIII-a a play-out-ului Seriei Est a Ligii de Tineret, cu FC Voluntari, iar duminica, de la ora 12:00, cu FC Botosani, in ultima runda. Formatia antrenata de Adi Cotan, care a remizat saptamana trecuta la Chiajna, 2-2 cu Concordia, ocupa locul IV, cu 24 de puncte. Pe podium sunt… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sindicatul National SCOR, al salariatilor comunelor si oraselor din Romania, a informat ca marti, intre orele 12 si 16, va picheta Institutia Prefectului Iasi, in timpul participarii prim-ministrului Nicolae Ciuca la Forumul Administratiei Publice Locale. Presedintele Sindicatului National SCOR, Dan…

- Vremea urata, nefavorabila a afectat 11 județe, fiind blocate 10 drumuri judetene si un drum national, iar autoritatile au intervenit pentru deblocarea a zeci de autoturisme, informeaza Departamentul pentru Situatii de Urgenta (DSU). Potrivit unui comunicat de presa transmis sambata seara, in urma fenomenelor…

- Saptamana trecuta, la un eveniment care s-a dorit a fi o gala a sportului iesean, primarul Iasului, Mihai Chirica, a laudat munca managerului Centrului de Copii si Juniori al Politehnicii Iasi, Cezar Honceriu. Discursul lui Chirica nu este insa deloc acoperit de fapte, rezultatele clubului de fotbal…

- Alocatiile de stat pentru copii achitate in luna februarie 2023 au insumat 1,079 miliarde de lei, suma medie platita fiind de 296,25 lei de beneficiar, conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS) și preluate de Agerpres. In a doua luna din 2023, au beneficiat…

- Ministerul Muncii va acorda ajutoare de urgența pentru sprijinirea a 504 familii si persoane singure cu probleme sociale grave, din mai multe județe, intre care și Brașovul. Guvernul a aprobat acordarea unor ajutoare de urgenta in suma totala de 2.115.900 lei pentru sprijinirea a 504 familii si persoane…

- Activitatea juvenila a Politehnicii Iasi a fost in mare suferinta in ultimii ani, scandalurile tinandu-se lant la Centrul de Copii si Juniori. Acuze de taxe incasate la negru si subiectivisme in activitatea zilnica, antrenori clasati pe ultimele locuri in tara la examenul de admitere la licenta A, esecuri…

- Organizatiile Eco Ruralis, Romapis si WWF Romania solicita retragerea autorizatiilor emise de Ministerul Agriculturii pentru tratarea semintelor de porumb, floarea-soarelui si sfecla de zahar cu neonicotinoide si conformarea la hotararea Curtii de Justitie Europene, care a decis pe 19 ianuarie 2023…