Stiri pe aceeasi tema

- Starul brazilian Neymar, care isi petrece vacanta in tara natala, dupa esecul de la Cupa Mondiala de fotbal din Rusia, a castigat peste 20.000 de dolari in urma participarii la un turneu de poker care a avut loc la Sao Paulo. Neymar a ajuns pana la masa finala a turneului respectiv, din…

- Uniunea Europeana de Fotbal (UEFA) a aprobat din sezonul 2018/2019 al Ligii Campionilor si al Europa League a patra schimbare de jucatori in cazul meciurilor in care se ajunge la prelungiri, relateaza Reuters, citata de Agerpres. FIFA a aprobat deja utilizarea unui al patrulea jucator de rezerva in…

- Brazilia a redevenit, luni, echipa cu cele mai multe goluri marcate in istoria Cupei Mondiale de fotbal, dupa cele doua goluri marcate in victoria contra Mexicului (2-0), in sferturile de finala ale editiei din Rusia. Golul prin care Neymar a deschis scorul contra mexicanilor a fost cel cu numarul 227…

- Atacantul brazilian Neymar, sosit la Cupa Mondiala din Rusia dupa o operatie suferita la picior in luna martie, este total recuperat si loviturile primite in timpul meciurilor nu ridica ingrijorari pentru o recidiva, a declarat medicul nationalei Braziliei, Rodrigo Lasmar, citat de AFP. ''Nu…

- Dupa peste trei luni de absenta, datorate unei accidentari si unei interventii chirurgicale la piciorul drept, vedeta braziliana Neymar urmeaza sa revina pe gazon contra Croatiei, duminica la Liverpool, intr-un meci de pregatire pentru Cupa Mondiala de fotbal din Rusia. De la debutul pregatirii,…

- Starul brazilian Neymar "este din ce in ce mai bine pe zi ce trece" dupa operatia de la piciorul drept, a afirmat coechipierul sau din "Selecao" Danilo, cu doua saptamani inaintea startului Cupei Mondiala de fotbal din Rusia. "Este din ce in ce mai bine in fiecare zi, este din ce in ce…

- Atacantul vedeta Neymar si echipa de fotbal a Braziliei au efectuat doua sedinte de pregatire pe terenul clubului Tottenham Hotspur, din Londra, marti, in vederea primului lor meci amical de pregatire pentru Cupa Mondiala din Rusia (14 iunie - 15 iulie), programat duminica, la Liverpool, cu Croatia.…

- Atacantul brazilian Neymar, sosit cu elicopterul, luni, la centrul de antrenament al echipei Braziliei, va fi "la suta la suta" din capacitate pentru primul meci al cvintuplei campioane mondiale in Rusia, la Cupa Mondiala de fotbal, a anuntat directorul selectionatelor Edu Gaspar, citat de AFP.…