Stiri pe aceeasi tema

- George Ogararu (40 de ani), fost fundaș dreapta la echipa naționala, a analizat, in direct la GSP Live, victoria entuziasmanta reușita de Romania in Austria, scor 3-2, in Liga Națiunilor. Incantat de jocul prestat de „tricolori” in Austria, fostul internațional a ținut sa-l laude pe Mirel Radoi, fostul…

- Portarul nationalei Romaniei, Ciprian Tatarusanu, a fost prezent duminica seara intr-o conferinta de presa și a prefațat meciul cu Austria, programata luni. El a spus ca tactica formatiei pregatite de Mirel Radoi va fi aceeasi din partida cu Irlanda de Nord. Mai exact sa aiba posesia mingii cat mai…

- Selectionerul Romaniei, Mirel Radoi, a declarat duminica seara, intr-o conferinta de presa, ca rezultatul meciului cu Irlanda de Nord, 1-1, a fost o nedreptate. El spera ca formatia sa sa recupereze punctele in partida de luni, cu Austria. „Au simtit cu totii ca a fost o nedreptate cu Irlanda de Nord.…

- Antrenorul echipei nationale de fotbal a Irlandei de Nord, Ian Baraclough, a declarat, vineri seara, in conferinta de presa de dupa meciul cu Romania din Liga Natiunilor, ca rezultatul de egalitate (1-1) este cat o victorie pentru selectionata sa deoarece a fost condusa si a jucat mult timp cu un…

- Nationala de fotbal a Romaniei a terminat la egalitate cu echipa Irlandei de Nord, 1-1 (1-0), vineri seara, pe Arena Nationala din Bucuresti, in Grupa 1 din Liga B a Ligii Natiunilor, la debutul lui Mirel Radoi ca selectioner. AGERPRES (AS-editor: Mihai Tenea, editor online: Andreea Preda)

- Antrenorul echipei nationale de fotbal a Irlandei de Nord, Ian Baraclough, a declarat, joi seara, intr-o conferinta de presa desfasurata la Arena Nationala, ca Romania, adversara din partida din Liga Natiunilor de vineri, are multi jucatori periculosi, si a precizat ca ar fi suprins daca selectionerul…

- Selectionerul echipei nationale de fotbal a Romaniei, Mirel Radoi, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca nu va folosi primele doua partide din Liga Natiunilor, cu Irlanda de Nord si Austria, doar pentru a pregati barajul pentru calificarea la EURO 2020, cu Islanda. "Sunt partide foarte importante…

- Uniunea Europeana de Fotbal (UEFA) a confirmat ca echipele pot pierde la ''masa verde'' meciurile din Liga Natiunilor daca nu vor putea evolua din cauza unor jucatori testati pozitiv la COVID-19 sau ca un rezultat va fi decis prin tragere la sorti, relateaza Reuters. Forul…