FOTBAL – Minaur merge la baraj CS Minaur Baia Mare a reușit sa se impuna, pe teren propriu, impotriva echipei Sportul Șimleu Silvaniei, scor 4-2. In urma acestei victorii, baimarenii au reușit sa caștige seria și vor juca in prima dubla de baraj cu ocupanta locului al doilea din seria 9. Aici putem vorbi fie de Unirea Dej fie de CSO Cugir. Scorul in aceasta partida s-a deschis destul de repede, dupa primele cinci minute ale jocului, iar mai apoi dupa alte doua minute deja tabela arata un 2-0. Cei din Șimleul Silvaniei reușesc sa reduca din handicap cu cinci minute inainte de fluierul finalului primei reprize. Ba mai mult,… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

