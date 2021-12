Stiri pe aceeasi tema

- Formatia PAOK Salonic, antrenata de Razvan Lucescu, va evolua cu echipa daneza Midtjylland, in play-off-ul pentru Conference League, conform tragerii la sorti de luni.Echipa ceha Slavia Praga, unde joaca Nicolae Stanciu, va evolua contra turcilor de la Fenerbahce, conform news.ro In celelalte…

- Echipele Tunisiei si Qatarului s-au calificat in semifinalele Cupei Arabe pe natiuni la fotbal, competitie se disputa pana pe 18 decembrie in Qatar, informeaza AFP. Tunisia a trecut cu 2-1 de Oman, in timp ce Qatar a invins cu 5-0 Emiratele Arabe Unite. In semifinale, programate miercuri, tunisienii…

- Meciul dintre echipele Tottenham Hotspur si Rennes, programat joi seara in cadrul competitiei Europa Conference League la fotbal, care a fost amanat din cauza focarului de Covid-19 cu care se confrunta clubul englez, nu a putut fi reprogramat si in consecinta a fost anulat, a anuntat, sambata, Uniunea…

- IIrina Bara, locul 138 WTA, beneficiara a unui wildcard, a fost eliminata, joi, in optimile de finala ale Transylvania Open, informeaza News.ro. Ea a fost invinsa, in turul al doilea, cu scorul de 6-0, 6-3, de suedeza Rebecca Peterson, locul 99 WTA, dupa un meci care a durat 73 de minute.…

- Gaz Metan Medias si FC Buzau au obtinut, miercuri, calificarea in optimile de finala ale Cupei Romaniei la fotbal, ambele dupa prelungiri. Gaz Metan a trecut de formatia de liga secunda Concordia Chiajna, cu scorul de 1-0, dupa prelungiri, prin golul fundasului brazilian Yuri Matias (112). Echipa…

- Minaur Baia Mare a reușit sa obțina o vivtorie in aceasta dupa amiaza, pe teren propriu, dupa ce a invins o echipa venita din Liga a II-a, Politehnica Iași, in 16-imile Cupei Romaniei. Minauriștii la finalul celor 90 de minute de joc aveau 3 goluri marcate pe tabela, iar moldovenii reaușeau și ei un…

- Echipa de liga a treia CS Minaur Baia Mare s-a calificat in optimile de finala ale Cupei Romaniei la fotbal, dupa ce a invins formatia de esalon secund Politehnica Iasi cu scorul de 3-1 (1-1), marti, pe teren propriu, intr-un meci din saisprezecimile de finala, conform agerpres. Golurile echipei…

- FC Voluntari este prima echipa calificata in optimile de finala ale Cupei Romaniei la fotbal, dupa ce a invins formatia de liga a treia ACS Somuz Falticeni cu scorul de 4-1 (1-1), marti, in deplasare, in saisprezecimile de finala ale competitiei, conform agerpres. Gazdele au deschis scorul prin Alex…