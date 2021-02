Stiri pe aceeasi tema

- Meciul Atletico Madrid – Chelsea, din optimile UEFA Champions League, va avea loc, in cele din urma, pe Arena Nationala din Bucuresti, marti, 23 februarie. Decizia a fost luata de organizatori, dupa ce au analizat mai multe posibilitati. UEFA a fost nevoita sa modifice locurile de disputare ale meciuri,…

- Manchester United și Everton au incheiat la egalitate partida pe Old Trafford, scor 3-3, in runda #23 din Premier League. Edinson Cavani a deschis scorul pe Old Trafford și a ajuns la a treia reușita din 2021. Atacantul uruguayan a marcat cu capul din centrarea lui Marcus Rashford. Bruno Fernandes a…

- Echipa Manchester United a obtinut o victorie zdrobitoare, cu scorul de 9-0, in fata formatiei Southampton, intr-o partida din cadrul etapei a 22-a a campionatului de fotbal al Angliei, disputata marti seara. Golurile au fost marcate de Aaron Wan-Bissaka (18), Marcus Rashford (25), Jan…

- Echipa Manchester United s-a calificat in optimile de finala ale Cupei Angliei la fotbal, impunandu-se pe teren propriu, cu scorul de 3-2, in fata rivalei FC Liverpool, duminica, la capatul unui meci spectaculos. Golurile invingatorilor au fost marcate de Mason Greenwood (26), Marcus Rashford (48) si…

- Echipa FC Barcelona s-a calificat in finala Supercupei Spaniei la fotbal, invingand cu 3-2 la loviturile de departajare formatia Real Sociedad, miercuri seara la Cordoba, in prima partida din semifinalele acestei competitii. Fara capitanul sau Lionel Messi, accidentat, Barca a deschis scorul in prima…

- Echipa AC Milan, cu portarul roman Ciprian Tatarusanu intre buturi, a acces in sferturile de finala ale Cupei Italiei la fotbal, invingand formatia Torino FC cu scorul de 5-4 la loviturile de departajare, intr-o partida disputata marti seara. La finalul timpului regulamentar de joc si al prelungirilor…

- Real Madrid, Atletico Madrid si Borussia Moenchengladbach s-au calificat, miercuri, in optimile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, dupa partidele din ultima etapa a grupelor. Real a trecut cu 2-0 de Borussia, prin ''dubla'' lui Benzema (ambele cu capul). In ciuda esecului, Moenchengladbach…

- FC Barcelona a fost invinsa fara drept de apel de Juventus, cu 3-0, marti seara, pe Camp Nou, in ultima etapa a grupelor Ligii Campionilor la fotbal. Dupa cinci victorii consecutive, Barca a fost umilita acasa de Juve, care si-a luat revansa cu varf si indesat dupa esecul de la Torino,…