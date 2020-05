Stiri pe aceeasi tema

- Cantonamentul ramane in continuare obligatoriu, in cazul in care nu se va primi o derogare din partea Guvernului. Gica Popescu este un aprig contestatar al pastrarii jucatorilor in cantonament. "Este groaznic sa stai in catonament, sa nu poti sa iesi din camera de la hotel, sa mananci din…

- Gica Popescu, președintele Viitorului, continua sa fie cel mai aprig contestatar al masurilor luate de MTS și impuse cluburilor inainte de reluarea Ligii 1. In aceste zile se va anunța protocolul privind masurile de relaxare incepand de la 1 iunie, iar cel mai probabil jucatorii nu vor mai fi obligați…

- Ministrul Tineretului și Sportului a anunțat ca zilele urmatoare va fi elaborat un set de reglementari in baza caruia vor fi reluate jocurile de fotbal din Liga 1 . „Pe 1-2 iunie vom organiza o conferința in care vom prezenta toate regulile pentru repornirea Ligi 1 de fotbal. Joi, la INSP, vom avea…

- Liga 1 s-ar putea relua in iunie, astfel ca echipele iși vor relua antrenamentele incepand cu 15 mai. Toți sportivii trebuie insa sa urmeze niște reguli stricte: sa stea in regim inchis, sa se izoleze si sa faca testele de COVID-19 la intervale regulate de timp. "In momentul in care s-au luat…

- Astfel, LPF sustine insa ca varianta incheierii Ligii I in Turcia reprezinta doar „un plan de avarie”. „S-a discutat despre planul de pregatire a reluarii sezonului, care nevoie de 11 date de calendar pentru a fi incheiat (opt pentru play-off si trei de Cupa Romaniei) cu propunerea ca, eventual, finalul…

- Liga Profesionista de Fotbal din Romania si Stefan Stan, autorul imnului Ligii, "Romania, te iubesc ldquo;, au implicat mari sportivi, mari artisti si persoane publice intr o campanie de constientizare a pericolului reprezentat de infectia COVID 19.Dintre sportivi sau fosti sportivi, in clipul campaniei…

- In urma deciziei MAI, adoptata de Federatia Romana de Fotbal si Liga Profesionista de Fotbal, FC Viitorul Constanta anunta ca partida din etapa a treia din turneul play out al Ligii 1, de pe teren propriu, programata vineri, 13 martie, de la ora 20.30, cu Politehnica Iasi, se va disputa fara spectatori.…

- Romania este pe harta țarilor cu noul coronavirus confirmat. Noul virus, despre care se știu inca puține lucruri continua sa se raspandeasca si sa prinda oamenii cu garda lasata, iar in foarte multe postari on-line s-au raspandit multe știri false, fapt ce a creat panica in randul populației. Subiectul…