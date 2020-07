Stiri pe aceeasi tema

- Caștigatoarea Cupei Romaniei, stabilita pana la 5 august Fotbalul județean are stabilite datele pana la care sa-și desemneze participantele la barajul pentru promovarea in Liga a III-a, 1-9 august, ca și caștigatoarea Cupei Romaniei: campioana, pana la 27 iulie, reprezentanta in Cupa, pana la 5 august!…

- Odata cu declararea starii de alerta in Romania, Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a stabilit noile masuri cu privire la prevenirea și limitarea riscului de infectare cu virusul SARS-Cov-2. Conform noilor dispoziții, toți reprezentanții autoritaților și instituțiilor publice sau private…

- Conform surselor noastre, actuala conducere a Spitalului Județean de Urgența „Sfantul Pantelimon” Focșani, alcatuita din echipa militara in frunte cu col. dr. Alexandru Keresztes, ar urma sa-și incheie misiunea vineri, 8 mai 2020, demersurile in acest sens fiind deja aduse la cunoștința Ministerului…

- Primarul comunei Spulber, Vasile Rusu, a fost internat azi la Spitalul Județean de Urgența „Sf. Pantelimon“ Focșani, dupa ce ar fi suferit un atac vascular cerebral. Incidentul a avut loc azi in jurul orei zece. Primarul Vasile Rusu se afla cu mai mulți colegi din primarie in curtea instituției, cand…

- PSD va vota joi in plenul Parlamentului pentru prelungirea starii de urgenta cu 30 de zile, asa cum prevede decretul emis de presedintele Klaus Iohannis. Decizia a fost luata in sedinta de miercuri a Comitetului Executiv National al partidului. „Guvernul a ajuns intr-un punct critic, lucrurile nu mai…

- La Suraia a fost intocmit un protocol intre Comitetul pentru Situații de Urgența, Inspectoratul Județean de Jandarmi și preoții parohi de pe raza localitații pentru imparțirea luminii catre enoriași. ,„Preotul paroh Ionașcu și preotul paroh Pasare au autorizat echipe de voluntari care, dupa slujba de…

- Cununiile, botezurile sau inmormantarile pot fi efectuate cu participarea numarului minim de persoane potrivit normelor canonice si cu respectarea stricta a masurilor de protectie individuala si colectiva pentru prevenirea raspandirii COVID-19, se arata in decretul privind prelungirea starii de urgenta…