Stiri pe aceeasi tema

- De acum e oficial: campionatul de fotbal al Ligii a IV-a se va relua pe 5 martie, iar competițiile județene de juniori o saptamana mai tarziu. Hotararile au fost luate in prima ședința de Comitet Executiv al AJF Bacau derulata anul acesta. Liga a IV-a se va relua cu prima etapa din retur, iar la […]…

- Aerostar, CSM Bacau și FC Dinamo Bacau și-au reluat luni pregatirile, in vederea stagiunii de primavara, care se va relua pe 12 martie, cu ultimele trei etape ale sezonului regulat Seria 1 CSM Bacau, loc 9, 15 puncte „CSMeii” antrenați de Codrin Mindirigiu și Gheoerghe Penoff au ca obiectiv salvarea…

- Toate cele trei divizionare C bacauane se vor reuni astazi in vederea stagiunii de primavara, care va debuta pe 12 martie, cu prima din cele trei etape ramase de disputat din sezonul regulat. Prima echipa care va suna goarna va fi CSM Bacau. Ocupanta locului 9 din Seria 1 va bifa primul antrenament…

- Conform clasamentului, dar și al criteriilor legate de CIS, in momentul de fața, Unirea Bacau, Siretul Saucești, Viitorul Nicolae Balcescu, Sportul Onești, Viitorul Curița/ CSȘ Onești și CSM Moinești sunt echipele care intrevad play-off-ul Data reluarii campionatului județean este fixata: 5 martie.…

- Sambata, in runda cu numarul 12 a Ligii a III-a, toate cele trei divizionare C ale municipiului au fost invinse la scoruri concludente Hai sa o punem pe seama ghinionului. A zilei de 13. Adevarul-adevarat este insa ca (și) runda cu numarul 12 a confirmat diferența de valoare existenta intre cele trei…

- Rezultate opuse pentru liderele cele doua serii ale Ligii a IV-a la fotbal. Weekend-ul trecut, in etapa a zecea, fruntașa Seriei 1, Voința Garleni a fost invinsa acasa cu 2-1 de Siretu Saucești, in timp ce in seria rezervata echipelor de pe Valea Trotușului, Sportul Onești și-a continuat marșul triumfal,…

- In penultima etapa a returului, AFC Magura 2012 Bacau a remizat, 1-1, la Odorheiu Secuiesc, in compania gazdelor de la Vasas Femina FC 2. Acum, bacauancele țintesc prima victorie: duminica, acasa, in derby-ul suferinței cu Activ Slobozia Punct cu punct: așa se urca in clasament. Deocamdata, divizionara…

- A doua etapa a returului Ligii a III-a are ca principal punct de atracție in Seria 2 jocul-uvertura de vineri, dintre Aerostar Bacau și CSM Focșani 2007. Picați pe locul al cincilea dupa infrangerea de runda trecuta, de la Ianca, „aviatorii” pot și trebuie sa se ridice din nou acum. Altfel, risca sa…