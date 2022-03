Stiri pe aceeasi tema

- Comunitatea Evreilor din Bacau sarbatorește, joi, 17 martie, Purimul – spune președintele comunitații bacauane, Brif Hainrich -este o sarbatoare vesela, in care munca și focul sunt permise, celebrata la 14 Adar și in care se comemoreaza salvarea evreilor in Imperiul persan de la nimicirea planuita de…

- Etapa a 13-a a Ligii a IV-a nu a purtat ghinion fruntașelor celor doua serii. Dimpotriva, ele s-au impus la scoruri concludente, consolidandu-și pozițiile in clasament. In Seria 1, lidera, Unirea Bacau, a trecut cu 5-0 de ACS Gauss, in timp ce in seria rezervata echipelor de pe Valea Trotușului, primele…

- „Aviatorii” bacauani au inceput excelent 2022, impunandu-se sambata, cu 2-1, la Liești și apropiindu-se la un singur punct de locul 4, intr-o etapa care a curs in intregime in favoarea lor Aerostar a inceput 2022 la fel de bine cum a incheiat 2021: cu o victorie mare. Una de șase puncte. Daca in ultima…

- In weekend este programata etapa a 16-a, prima din 2022 și antepenultima din sezonul regulat. Aerostar joaca la Liești, intr-un autentic pre-baraj pentru play-off, in timp ce FC Dinamo Bacau și CSM Bacau incearca sa adune puncte care sa le ajute in play-out Dupa mai bine de trei luni de pauza, campionatul…

- CSM Bacau a invins-o cu 3-1 pe FC Dinamo Bacau, in timp ce Aerostar a cedat cu 1-0 jocul de la Roman, cu Știința Miroslava Cele trei divizionare C bacauane au incheiat saptamana de pregatire bifand noi jocuri de verificare. Astfel, CSM Bacau și FC Dinamo Bacau s-au reintalnit intr-o revanșa a amicalului…

- Prima saptamana de antrenamente a anului pentru divizionarele C bacauane Aerostar, CSM și FC Dinamo s-a incheiat și cu primele jocuri de verificare ale iernii. Astfel, terenul sintetic al bazei FC Bacau a gazduit sambata un cuplaj de Liga a III-a, deschis de jocul CSM Bacau- FC Dinamo Bacau 4-0 (2-0)…

- Aerostar, CSM Bacau și FC Dinamo Bacau și-au reluat luni pregatirile, in vederea stagiunii de primavara, care se va relua pe 12 martie, cu ultimele trei etape ale sezonului regulat Seria 1 CSM Bacau, loc 9, 15 puncte „CSMeii” antrenați de Codrin Mindirigiu și Gheoerghe Penoff au ca obiectiv salvarea…

- Cele trei divizionare C bacauane, Aerostar, FC Dinamo și CSM iși vor relua pregatirile pe 17 ianuarie Trei echipe, doua serii, o singura data: 17 ianuarie. In aceasta iarna, cele trei divizionare C bacauane, Aerostar, FC Dinamo și CSM iși vor relua pregatirile concomitent, pe 17 ianuarie. Obiectivele…