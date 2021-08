Stiri pe aceeasi tema

- 28-27, la Focșani; 30-32, la Buzau Handbaliștii focșaneni au intrat in perioada meciurilor de verificare in vederea participarii la viitoarele competiții oficiale. Cele naționale, dar și Cupa EHF cum a ținut sa remarce cu un gen de frumoasa asumare și bucurie, valorosul Roman Makrishin cu care m-am…

- Miercuri, 28 iulie, de la ora 17:30, Inizio – KSE Targu Secuiesc, pe stadionul din Gugești Programul primei etape a Cupei Romaniei alcatuit de Federația Romana de Fotbal i-a stabilit ca adversara reprezentantei județului Vrancea, Inizio Focșani, pe KSE Targu Secuiesc, formație care a jucat in campionatul…

- Pe sinteticul de la Buzau, CSM 2007 va intalni pe Metalul Buzau, de la ora 9:45 Echipa de seniori a CSM Focșani 2007 continua pregatirea pe stadionul Milcovul sub conducerea antrenorului Octavian Bucataru, de la Centrul de copii și juniori, care are, insa, o consistenta experiența in antrenarea formațiilor…