- Spui Liga a IV-a, spui goluri. Multe. Goluri multe s-au dat și in etapa a doua a campionatului județean al Bacaului, care s-a derulat weekend-ul trecut. Au fost 25 de goluri in Seria I, cea de Bacau și 34 in Seria a II-a, cunoscuta in trecut și sub denumirea de Valea Trotușului. Cele doua serii […]…

- Etapa a treia va fi deschisa vineri, de la ora 17.00, de confruntarea de pe „Aerostar”. Tot vineri și tot in Seria a II-a, FC Dinamo Bacau se deplaseaza la Ramnicu-Sarat. Sambata, e randul CSM-ului din Bacau sa o ia din loc: joaca la Suceava, in Seria I Nu o spune neaparat clasamentul, ci pretențiile,…

- Conacul familiei Lecca din Radomirești (Letea Veche) gazduiește sambata, 4 septembrie, prima ediție a manifestarilor din proiectul „Colocviile de la Radomirești”. Tema primei reuniuni este „Rolul elitelor in societate”, iar evenimentul este organizat de Asociația Culturala „Familia Lecca” și de Fundația…

- CSM Bacau și FC Dinamo Bacau vor evolua in aceasta runda pe teren propriu, la Letea-Veche, respectiv Saucești, in timp ce Aerostar se va deplasa la Focșani Seria I CSM Bacau- Știința Miroslava (sambata, ora 17.00, Letea-Veche) Invinsa la limita in meciul stagional de debut, disputat pe terenul Șomuzului…

- A doua zi dupa incheierea stagiului de pregatire centralizata de la Darmanești, Aerostar Bacau a disputat al treilea amical al verii pe care l-a caștigat cu scorul de 1-0, prin reușita din minutul 57 a golgheterului sau Aerostar Bacau a intrat in linia dreapta a pregatirilor pentru campionatul Ligii…

- Prima adversara a verii pentru „aviatori” antrenați de Mișu Ionescu: divizionara B FC Buzau. Partida cu buzoienii lui Cristi Pustai va avea loc azi, de la ora 17.00, pe stadionul „Aerostar” Aerostar Bacau pune mingea la centru. Și da lovitura de incepere a jocurilor-test in vederea campionatului din…

- Evoluțiile bune pe care mijlocașul de 18 ani al CSM Bacau, Luca Popa le-a avut in ediția trecuta de campionat a Ligii a III-a l-au propulsat in vederile selecționerului Under 19 al Romaniei, Adrian Vasii. Conform unei adrese trimise de Fedetația Romana de Fotbal catre CSM Bacau, Luca Popa se afla pe…

- Retrogradata din eșalonul secund, gruparea pregatita de Mișu Ionescu are ca prim obiectiv construirea unei echipe competitive Divizionara C Aerostar Bacau și-a facut check-in-ul. Și se pregatește de un nou zbor. Data plecarii? 28 august. Ruta? Seria 1 sau Seria 2 a Ligii a III-a. Destinația? „Deocamdata,…