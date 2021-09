Stiri pe aceeasi tema

- Parcursul divizionarei C bacauane Aerostar in Cupa Romaniei s-a incheiat in turul al patrulea. Marți, „aviatorii” au fost eliminați de o alta echipa de Liga a III-a, Șomuz Falticeni, care sși-a adjudecat manșa unica, desfașurata pe teren propriu, cu scorul de 1-0, grație golului marcat de Eduard Ciobanu,…

- Campionatul județean a inceput cu 24 de echipe la start și cu doua meciuri amanate, cate unul pentru fiecare serie. In Seria de Bacau, nou inființata Unirea a trecut cu 4-0 de FC Dinamo Bacau 2, in timp ce in Seria Valea Trotușului, moineștenii au realizat scorul rundei: 10-0 contra Viitorului Caiuți…

- CSM Bacau și FC Dinamo Bacau vor evolua in aceasta runda pe teren propriu, la Letea-Veche, respectiv Saucești, in timp ce Aerostar se va deplasa la Focșani Seria I CSM Bacau- Știința Miroslava (sambata, ora 17.00, Letea-Veche) Invinsa la limita in meciul stagional de debut, disputat pe terenul Șomuzului…

- Dupa o pauza de trei luni, a pornit din nou la drum campionatul eșalonului trei. Soare cu nori, ploaie și furtuni: vremea in weekend a fost in ton cu prestația divizionarelor C bacauane. Aerostar a invins cu emoții, intorcand rezultatul pe final, CSM Bacau a pierdut la limita la Falticeni, in timp ce…

- *CSM Bacau va evolua in Seria 1 iar Aerostar și Dinamo Bacau se vor duela in Seria 2 * In prima etapa Aerostar primește vizita celor de la Viitorul Ianca, Dinamo Bacau joaca in deplasare la Metalul Buzau iar CSM va susține primul meci la Falticeni, impotriva celor de la Șomuz Federația Romana de Fotbal…

- Nou promovata antrenata de Andrei Intuneric va juca partidele de pe teren propriu din eșalonul al treilea la Saucești Promovata in premiera in eșalonul al treilea, FC Dinamo Bacau se pregatește sa faca fața rigorilor campionatului ce va debuta la finalul acestei luni. Gruparea condusa de Remus Pozinarea…

- Retrogradata din eșalonul secund, gruparea pregatita de Mișu Ionescu are ca prim obiectiv construirea unei echipe competitive Divizionara C Aerostar Bacau și-a facut check-in-ul. Și se pregatește de un nou zbor. Data plecarii? 28 august. Ruta? Seria 1 sau Seria 2 a Ligii a III-a. Destinația? „Deocamdata,…

- Campionatul care va incepe pe 28 august va numara tot zece serii a cate zece echipe, dar va avea un format prelungit. Din cele o suta de participante, 21 vor retrograda, iar cinci vor promova in eșalonul secund. Bacaul numara trei divizionare C, Aerostar, FC Dinamo Bacau și CSM, cu precizarea ca ultima…