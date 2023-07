Stiri pe aceeasi tema

- AJF Cluj a deschis perioada de inscrieri in liga a patra inca de pe 13 iunie. Totuși pana acum, doar o echipa a trimis cererea de inscriere. Este vorba de ocupanta locului 3 in sezonul trecut: Victoria Viișoara. In mod normal, nu pot lipsi din sezonul viitor al ligii a patra echipele: Sticla Arieșul…

- Maine va avea loc festivitate de premiere la Sticla Arieșul Turda, dupa unul dintre cele mai dificile sezoane din ultimii ani. Festivitatea va incepe la ora 17:00 și vor fi diverse activitați și meciuri intre copii, antrenori și parinți. Programul evenimentelor il gasiți in afișul de mai jos. Este posibil…

- Fostul antrenor de la Sticla Arieșul Turda, Costica Olariu, a caștigat ieri titlul de campion național cu „U” Olimpia Cluj. Clujencele au caștigat meciul decisiv, scor 3-1, pe terenul celor de la Poli Timișoara, ajungand astfel la cel de-al 12 titlul național consecutiv. In play-off-ul ligii naționale,…

- Sticla Arieșul Turda a pierdut astazi, scor 0-1, in fața celor de la Vulturul Mintiu Gherlii, in finala Cupei Romaniei, faza județeana. Inceputul de meci de la Jucu de Mijloc a fost unul extrem de echilibrat, primul șut pe spațiul porții venind in minutul 15, cand Pirv a intervenit excelent la Tothazan.…

- O noua saptamana plina de fotbal pentru echipele de la Sticla Arieșul Turda, cu meciuri importante și pentru juniori și pentru seniori. Programul meciurilor: Sticla Arieșul Turda – Vulturul Mintiu Gherlii (finala Cupei Romaniei – faza județeana) – se va juca in acest week-end. Data, ora și locul urmeaza…

- Conform zvonurilor din sfera fotbalului din Turda, mai mulți jucatori care au pus umarul la promovarea echipei in 2018, s-ar putea intoarce la echipa turdeana, incepand cu sezonul viitor. Deocamdata, intreaga situație este doar la nivel de discuții, insa lucrurile par sa se indrepte intr-o direcție…

- Final de sezon excelent pentru echipele din zona noastra! De altfel, intregul sezon a fost unul excelent, podiumul fiind 100% din zona noastra. Arieșul Mihai Viteazu va participa la barajul promovare in liga a treia, in timp ce Unirea Tritenii de Jos și Victoria Viișoara au completat podiumul. Ultima…

- Sticla Arieșul Turda va evolua maine, incepand cu ora 18:00, pe teren propriu, contra celor de la Unirea Iclod, intr-o partida care va conta pentru sferturile de finala ale Cupei Romaniei, faza județeana. Turdenii au avut o primavara cu rezultate mult mai bune decat turul de campionat, reușind cateva…