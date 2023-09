Stiri pe aceeasi tema

- Arieșul Mihai Viteazu va evolua maine, de la ora 11:00, pe terenul celor de la Viitorul Garbau, intr-o partida ce va conta pentru etapa a IV-a. Elevii antrenați de Valentin Șandru au maximum puncte dupa primele trei etape, reușind sa caștige in primele trei meciuri: 1-0 cu Arieșul Mihai Viteazu, 5-1…

- Sticla Arieșul Turda va evolua maine, incepand cu ora 11:00, contra celor de la Unirea Iclod, intr-o partida ce va conta pentru etapa a IV-a, din liga a patra. Turdenii au o infrangere (in prima etapa, 0-1 la Arieșul Mihai Viteazu) și o victorie (5-1 cu Viitorul Mihai Georgescu). Duelul din etapa a…

- Sticla Arieșul Turda va evolua maine, de la ora 11:00, contra echipei secunde a celor de la Sanatatea Cluj, intr-o partida ce va conta pentru etapa a III-a, din liga a patra. Ambele echipe au acumulat trei puncte dupa primele doua etape. Turdenii au pierdut primul duel din acest sezon, 0-1 la Arieșul…

- Sticla Arieșul Turda s-a impus astazi, scor 5-1, in fața celor de la Viitorul Mihai Georgescu, intr-o partida ce a contat pentru etapa a II-a, din cadrul ligii a patra. Inainte jocului, s-a ținut un moment de reculegere, in memoria tanarului fotbalist de la grupele de copii și juniori decedat in cursul…

- Cu cinci echipe din zona noastra, mai multe ca oricand, liga a patra a județul Cluj este gata de start. AJF Cluj a stabilit ca primele partide ale noului sezon sa se joace in week-end-ul viitor (2-3 septembrie). Cele cinci echipe din zona noastra sunt: Sticla Arieșul Turda, Unirea Tritenii de Jos, Arieșul…

- Sticla Arieșul Turda va evolua maine, incepand cu ora 11:00, contra echipei de tineret a celor de la Viitorul Cluj, in ce-a de-a patra partida amicala din aceasta vara. Turdenii au o victorie (cu Universitatea Cluj U-21), un rezultat de egalitate (cu Viitorul Vama Seaca) și o infrangere (cu Sanatatea…

- Sticla Arieșul Turda va evolua maine, incepand cu ora 18:30, contra celor de la Sanatatea Cluj. Turdenii sunt la primul meci amical din aceasta vara, in timp ce Sanatatea a jucat ieri, reușind sa se impuna pe terenul celor Progresul Nasaud (4-0). Ramane de vazut daca vor juca și cei care au venit in…

- Astazi, de la ora 18:00, Sticla Arieșul Turda are programat primul antrenament din noul sezon 2023-2024. Dupa un sezon in care s-au bazat in marea majoritatea a timpului pe juniori, turdenii vor incerca sa combine tinerețea cu experiența in noul sezon. Astfel, oficialii turdeni pregatesc șapte transferuri.…