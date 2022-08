Maine este programata ședința Comitetului Executiv al FRF, in care se va discuta și despre menținerea celor de la Sticla Arieșul Turda. Din toate informațiile pe care le avem in acest moment, ședința va fi doar o formalitate la acest punct, toate indiciile aratand ca Turda va evolua și in sezonul viitor in liga a [...] Articolul Fotbal, Liga 3: Sticla Arieșul Turda afla maine daca va juca in liga a treia apare prima data in TurdaNews .