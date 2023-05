Stiri pe aceeasi tema

- In ultima etapa a sezonului 2022-2023 din Liga a 4-a, Victoria Viișoara are duminica 14.05.2023, de la orele 12.00, o partida extrem de grea in deplasare cu ocupanta locului secund din clasament, Vulturul 2020 Mintiu Gherlii. Partida dintre cele doua formații este una extrem de importanta pentru ambele…

- Sambata, 1 aprilie 2023, in cadrul etapei a XIX-a, Victoria Viișoara va juca in deplasare pe terenul celor de la Academia de Fotbal Florești. Echipa antrenata de Gabriel Mocean va juca in aceasta etapa cu o echipa accesibila, care se pare ca nu le poate pune probleme, de aceea viișorenii au un obiectiv…

- Șase din cele șapte partide ale etapei cu numarul XIX se vor disputa la sambata, un meci fiind amanat pentru saptamana viitoare. Etapa va incepe in direct la TurdaNews, cand Arieșul Mihai Viteazu va primi vizita celor de la Viitorul Garbau, intr-o partida ce se va disputa la ora 11:00. De la aceeași…

- Duminica 26 martie se joaca prima etapa a returului ediției 2022-2023 din Liga a 5-a, zona Campia Turzii. Cele mai importante meciuri din aceasta etapa sunt cele in care joaca cele trei echipe de pe podium, Șoimii Campia Turzii, UST Cornești și Chimia Turda, acestea evoluand toate in deplasare, pe terenul…

- La finalul acestei saptamani se vor disputa partidele etapei cu numarul XVIII, din cadrul ligii a patra din județul Cluj. Etapa va incepe chiar cu marele derby al campionatului, Vulturul Mintiu Gherlii – Arieșul Mihai Viteazu, meci care se va juca sambata, de la ora 11:00 și care va fi transmis in direct…

- Vineri și sambata s-au desfașurat partidele etapei cu numarul XVI, din cadrul ligii a patra de fotbal, județul Cluj. In singurul joc desfașurat vineri, Viitorul Mihai Georgescu s-a impus in fața celor de la Speranța Jucu, scor 2-1, intr-un meci ce s-a jucat in comuna de langa Cluj. Sambata dimineața,…

- Maine se va disputa prima partida din etapa cu numarul XVII, a ligii a patra. Restul partidelor se vor juca sambata. In singurul meci de vineri, Speranța Jucu va primi vizita celor de la Viitorul Mihai Georgescu. Partida se va juca de la ora 18:00 și va fi arbitrata de Iulian Szekely, ajutat la cele…

- Dupa ce din prima etapa din 2023 doua partide au fost amanate, sfarșitul acestei saptamani aduce prima etapa completa din an. Primele patru partide se vor disputa sambata, de la ora 11:00. TurdaNews va transmite in direct duelul dintre Unirea Tritenii de Jos și Arieșul Mihai Viteazu. In meciul tur,…