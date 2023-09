Stiri pe aceeasi tema

- Dupa un inceput de sezon cu un joc bun, dar cu un singur punct acumulat, Sanatatea SP Cluj merge langa Oradea, pentru duelul cu Lotus Baile Felix. „Virușii” au inceput cu un egal campionat, 2-2 la Olimpia MCMXXI Satu Mare, apoi au pierdut pe teren propriu, in fața celor de la CSM Olimpia Satu Mare [...]…

- Vineri și sambata sunt programate partidele etapei cu numarul II din cadrul ligii a patra de fotbal, zona Cluj. Primul meci se va juca vineri seara (18:00), cand Speranța Jucu va primi vizita celor de la Unirea Iclod. Ambele echipe au pierdut la scor in prima etapa. Sambata dimineața (11:00), Sticla…

- Marius Muntean, jucatorul celor de la Sanatatea SP Cluj, a fost convocat la lotul național U-19 al Moldovei. Acesta va participa in perioada 5-9 la acțiunea echipei naționale U-19, care va cuprinde și o partida amicala. Sanatatea SP Cluj va evolua vineri, de la ora 17:00, la Sanmartin, contra celor…

- Liga 4 Academy a județului Cluj a debutat ieri și s-a incheiat azi, odata cu disputarea ultimului joc al primei etape, din ediția de campionat 2023/2024. Anticipam ca va fi un campionat interesant, daca e sa ne raportam și la rezultatele din prima etapa, care ne arata mai multe echipe care pot face…

- Dupa ce TurdaNews anunța ieri posibila intoarcere a lui Marius Cobarzan la Turda, astazi acest lucru a fost confirmat și de oficialii clubului turdean. „Am inregistrat deja transferul lui Cobrazan la AJF Cluj. E un transfer important pentru noi”, ne-a transmis unul dintre oficialii clubului, Cobarzan…

- Sanatatea Cluj s-a calificat astazi in turul III al Cupei Romaniei, dupa victoria in fața celor de la Viitorul Cluj. „Virușii” s-au impus pe stadionul „Clujana”, scor 1-0, singurul gol venind in prima parte, Lakatoș reușind sa marcheze pentru formația antrenata de Francisc Dican. Nu a fost singura veste…

- Sticla Arieșul Turda și-a stabilit programul partidelor amicale din aceasta, turdenii urmand sa evolueze in șase meciuri inaintea sezonului. Programul partidelor: Vineri, 21 iulie, ora 18:30, Sticla Arieșul Turda – Sanatatea SP Cluj Sambata, 29 iulie, ora 11:00, Sticla Arieșul Turda – Viitorul Vama…

- Progresul Boian continua lupta cu oficialii din zona Campia Turzii a AJF Cluj. Dupa un campionat cand au acuzat atat arbitrajele, cat și modul de organizare a competiției, cei de la Boian au depus un memoriu in care au detaliat toate problemele pe care le-au depistat. Cei de la Progresul cer sancțiuni…