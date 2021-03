Adunarea Legislativa din statul brazilian Rio a aprobat marti o controversata lege prin care stadionul Maracana primeste numele legendarului Edson Arantes do Nascimento "Pele", considerat de fanii din aceasta tara drept cel mai bun fotbalist din toate timpurile, informeaza EFE. Desi legiuitorii au subliniat ca este vorba de un binemeritat omagiu in viata adus triplului campion mondial Pele, legea a generat o controversa intensa, pentru ca il trece in uitare pe ziaristul Mario Filho, cel care da in prezent numele celebre arene braziliene, care a gazduit finalele Cupelor Mondiale din 1950 si 1994,…