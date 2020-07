Impact Montreal, echipa antrenata de fostul mare jucator francez Thierry Henry, a debutat cu stangul in turneul de reluare al campionatului nord-american de fotbal (MLS), fiind intrecuta joi de New England Revolution, cu scorul de 1-0, in bula de la Orlando (Florida). Gustavo Bou a marcat singurul gol al partidei (min. 56) pentru New England, care s-a instalat in fruntea Grupei C, din care mai fac parte Toronto FC si DC United, al caror meci este programat pe 12 iulie. La debutul sezonului, Thierry Henry si-a afisat sustinerea fata de miscarea "Black Lives Matter". Imbracat cu un tricou cu efigia…