- Ianis Hagi a marcat un gol in meciul pe care echipa lui, Glasgow Rangers, l-a castigat, joi, in deplasare, scor 2-0 (1-0), cu Lech Poznan, in etapa a VI-a, ultima, a Grupei D a Ligii Europa. Vezi golul AICI Hagi a fost titular si a inscris in minutul 72, inainte de a fi schimbat, in…

- Internationalul roman din lotul lui Glasgow Rangers pare ca a pierdut definitv contactul cu primul 11, duelul cu Benfica, din Europa League, fiind al cincilea meci in care nu prinde echipa de start.

- O brigada de arbitri din Romania, cu Radu Petrescu la centru, va conduce meciul dintre Glasgow Rangers, echipa la care joaca romanul Ianis Hagi, si Benfica Lisabona, care va avea loc joi, de la ora 22:00, pe stadionul Ibrox Park din Glasgow, in Grupa D a competitiei de fotbal Europa League, potrivit…

- Clubul scotian Glasgow Rangers, la care evolueaza fotbalistul roman Ianis Hagi, i-a suspendat pe jucatorii Jordan Jones si George Edmundson. Motivul este ca au incalcat protocolul anti-Covid-19 si au participat la o petrecere in afara domiciliilor lor. Jones si Edmundson au intrat in izolare pentru…

- ​Glasgow Rangers s-a impus pe terenul celor de la Standard Liege, într-un meci în care Ianis Hagi a fost titular. Intrat pe teren în minutul 74, Kemar Roofe a reușit în prelungirile partidei ceea ce ar putea fi golul anului în fotbal. Roofe a intrat în joc…

- Trei jucatori si antrenorul cu portarii de la clubul belgian de fotbal Standard Liege au fost depistati pozitiv la coronavirus in ajunul meciului de pe teren propriu cu formatia Glasgow Rangers, echipa internationalului roman Ianis Hagi, a anuntat, miercuri, gruparea belgiana, citata de agentia EFE.…

- Celtic Glasgow și Glasgow Rangers se vor intalni, sambata, de la ora 14:30 in Old Firm, cel mai vechi derby din istoria fotbalului. Primul meci oficial intre cele doua mari rivale a avut loc in 1890! Ianis Hagi (21de ani) are șanse mari sa fie titular la oaspeți. Pentru mijlocașul roman, ar putea fi…

- Atacantul roman Liviu Antal a marcat golul echipei Zalgiris Vilnius, invinsa in deplasare de formatia norvegiana Bodoe/Glimt cu scorul de 3-1, joi seara, in turul al doilea preliminar al Europa League la fotbal. Scandinavii au deschis scorul in min. 20, iar Antal a egalat in min. 26. Fotbalistul roman…