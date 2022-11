Stiri pe aceeasi tema

- Din prima faza a Campionatelor Naționale ale juniorilor U 19 și U 17, au mai ramas trei etape. Decisive pentru stabilirea echipelor care vor merge in play-off, in prima grupa valorica sau vor juca in continuare in play-out, a doua grupa valorica. Așa cum arata in acest moment clasamentele, echipele…

- Formația Estera Țifești: Bianca Radu – Marta Onea, Andreea Onea, Ana Barbu, Elena Conduraru – Georgiana Istrate (65 Carmen Barbunțoiu), Laura Petrihan, Madalina Ismana, Mihaela Ștefan (80 Larisa Tufanoiu) – Diana Luca, Florina Birsa. Au marcat Lura Petrihan, Florina Birsa – 2, Diana Luca. Țifeștiul…

- Scorul etapei a fost la Marașești: Prosport – CSM Adjud 1946, 1-10 Campionatul județean de fotbal a parcurs doua etape in care nu a fost loc de vreo surpriza, nici macar legata de dimensiunile unor scoruri. In etapa a doua, favoritele s-au impus cu lejeritate și anunța o rupere rapida a clasamentului.…

- FC Botoșani – Estera Țifești 0-4 (0-1) Formația Estera Țifești: Bianca Radu – Marta Onea, Andreea Onea, Ana Barbu, Elena Conduraru – Georgiana Istrate, Madalina Ismana, Laura Petrihan, Mihaela Ștefan – Diana Luca, Florina Birsa. Au mai jucat: Larisa Tufanoiu, Adriana Harțuche, Carmen Barbunțoiu. Pe…

- ACS Estera Țifești – CSM Pașcani 7-0 (4-0) Noua ediție a Campionatului Ligii a III-a la fotbal feminin a inceput pentru fetele de la Estera Țifești cu o victorie normala in compania CSM Pașcani. Pe stadionul Magura din Jariștea, duminica, 18 septembrie, vrancencele și-au onorat statutul de favorite…

- Campioana en-titre a Germaniei la fotbal, Bayern Munchen, se antreneaza in conditii de criza energetica, Allianz Arena fiind iluminat cu trei ore mai putin decat in anii trecuti, iar fanii putand gasi doar apa rece la toaletele din incinta stadionului, scrie DPA, mentionand ca bavarezii s-au alaturat…

- Fotbalistii din Premier League nu vor mai ingenunchea inaintea fiecarui meci din acest sezon, dar raman angajati in lupta contra rasismului si a altor forme de discriminare, informeaza DPA. Decizia a fost luata in urma unei reuniuni a capitanilor echipelor din Premier League, dar gestul nu va disparea…