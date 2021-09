Stiri pe aceeasi tema

- A doua zi dupa incheierea stagiului de pregatire centralizata de la Darmanești, Aerostar Bacau a disputat al treilea amical al verii pe care l-a caștigat cu scorul de 1-0, prin reușita din minutul 57 a golgheterului sau Aerostar Bacau a intrat in linia dreapta a pregatirilor pentru campionatul Ligii…

- „Aviatorii” și-au incheiat ieri cantonamentul de la Darmanești, iar azi, de la ora 11.00, vor susține cel de-al treilea test al verii, intalnind, pe propriul stadion, o alta divizionara C, Bucovina Radauți O noua etapa de pregatire pentu divizionara C Aerostar Bacau. Și un nou meci de verificare. „Aviatorii”…

- Majoritatea divizionarelor A1 la volei feminin se intaresc. Și vor sa urce in ierarhie. Beneficiind de transferuri interne și externe, unele de rasunet. Știința Bacau, in schimb, se lupta pentru a supraviețui. „La cum se prezinta lucrurile in acest moment, obiectivul este de a continua in Divizia A1”,…

- In vederea executarii unor lucrari de modernizare (instalare grup electrogen – rezerva in alimentarea cu energie electrica) la GA Margineni, va informam ca in data de 18.07.2021, intre orele 6:00 – 10:00, va fi intrerupta alimentarea cu apa pe conducta de transport Stația de Pompare Margineni – Stația de…

- De ieri, Giani Florian nu mai este antrenorul divizionarei C CSM Bacau. Tehnicianului i-a expirat contractul pe 30 iunie și, cum nu i-a fost propus un nou acord, nu va mai continua alaturi de „CSMei”. „Nimeni nu m-a contactat in privința unei prelungiri de contract, așa ca drumurile noastre se separa.…

- Noul președinte al Asociației Județene de Fotbal Bacau este…vechiul sau președinte, Cristian Sava. Acesta a fost (re)ales in fruntea AJF Bacau și iși va exercita cel de-al patrulea mandat consecutiv de conducator al structurii ce coordoneaza fotbalul amator și juvenil din județ. Alaturi de președintele…

- Prima saptamana din iunie a adus și primul trofeu al verii pentru echipa de juniori U13 a CS Aerostar Bacau. Micuții fotbaliști antrenați de Valentin Cioanca și-au adjudecat „Cupa Prieteniei” desfașurata la Buhuși. Deși au ca an de naștere 2008, „aviatorii” cei mici s-au impus la categoria de varsta…

- Clasata pe locul 4 la turneul final de la Reșița, CSȘ Bacau va miza pe actualul lot și in sezonul viitor al junioarelor 3. Cu precizarea ca o buna parte dintre acestea vor evolua, de maine, la turneul final al junioarelor 2 de la Satu Mare Ramane regretul ca nu s-a cucerit o medalie. Dar […] Articolul…