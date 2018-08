Stiri pe aceeasi tema

- Viitorul a jucat 85 de minute in 10 oameni, dupa ce Virgil Ghita a fost eliminat pentru un fault in postura de ultim aparator asupra lui Florinel Coman. In ultimul minut al primei parti ros-albastrii au deschis scorul prin Florinel Coman. Dennis Man a majorat diferenta in minutul 52, dupa o pasa a lui…

- FC Viitorul aduce la cunostinta mai multe informatii importante sustinatorilor si spectatorilor care doresc sa isi achizitioneze un document de acces in stadionul central din Complexul Academiei de Fotbal "Gheorghe Hagi" de la Ovidiu, pentru a viziona meciuI FC Viitorul FCSB, contand pentru etapa a…

- FC Viitorul Constanta a bifat, luni seara, primul succes din acest sezon al Ligii l, dupa ce a trecut de FC Voluntari cu scorul de 2-0 (0-0), pe Stadionul „Central” de la Ovidiu. Ambele goluri ale formatiei pregatite de Gheorghe Hagi au fost marcate in minutul secund, de Ionut Vina (min. 69 - penalty)…

- FC Viitorul Constanta se afla in cautarea primului succes din actuala editie a Ligii l de fotbal. Eliminata din cupele europene de Vitesse Arnhem (Olanda) si cu doar un punct in primele doua runde, jucatorii antrenati de Gheorghe Hagi vor da piept, astazi, de la ora 18, cu FC Voluntari, pe stadionul…

- Concordia Chiajna si FC Viitorul Constanta au terminat la egalitate, 1-1, luni seara, la Chiajna, in ultimul meci din etapa a doua a Ligii I de fotbal.Concordia a deschis scorul prin Andrei Marc (32), cu un sut superb la vinclu, insa precedat de un fault in atac. FC Viitorul a egalat prin francezul…

- Arbitrul kazah Alexandr Aliev va conduce meciul dintre FC Viitorul Constanta si Racing Union Luxemburg, care va avea loc joi, la Ovidiu, in mansa secunda a primului tur preliminar al Europa League la fotbal. Aliev (31 ani), care e arbitru international din 2013, va fi ajutat de arbitrii asistenti Alexandr…

- FC Viitorul Constanta va intalni formatia luxemburgheza Racing Union Luxemburg in primul tur preliminar al Europa League la fotbal, potrivit tragerii la sorti efectuate miercuri la Nyon. FC Viitorul va juca prima mansa in deplasare, pe 12 iulie, revansa fiind programata la Ovidiu, pe 19…

- FC Viitorul Constanta va disputa mai multe partide de verificare in cadrul stagiului de pregatire pe care il va efectua in Polonia, printre care si cu campioana Legia Varsovia si vicecampioana Jagiellonia Bialystok, potrivit site-ului clubului patronat de Gheorghe Hagi. In stagiul care…