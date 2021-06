Stiri pe aceeasi tema

- Fundasul echipei nationale de fotbal a Austriei, David Alaba, a declarat, duminica seara, dupa victoria cu 3-1 cu Macedonia de Nord, in Grupa C a EURO 2020, ca el si colegii sai nu trebuie sa se multumeasca doar cu aceste trei puncte si ca e important sa joace bine in continuare pentru a se califica…

- Selectionerul echipei nationale de fotbal a Macedoniei de Nord, Igor Angelovski, a declarat, duminica seara, intr-o conferinta de presa online sustinuta pe Arena Nationala din Capitala, ca este dezamagit de faptul ca formatia sa a pierdut in fata Austriei, scor 1-3, in Grupa C a EURO 2020, prima…

- Nationala de fotbal a Austriei a reusit prima sa victorie la un turneu final de Campionat European, 3-1 (1-1) cu Macedonia de Nord, duminica seara, pe Arena Nationala din Bucuresti, la cel dintai meci organizat de Romania la EURO 2020. Austria s-a impus prin golurile inscrise de Stefan Lainer (18),…

- Austria a inceput cu dreptul aventura la Campionatul European! Macedonia de Nord a pierdut cu scorul de 1-3 pe Arena Naționala. Gregoritsch și Arnautovic au punctat in ultimul sfert de ora, iar Austria a obținut prima victorie din istorie la Euro. A fost primul meci gazduit de Romania la un…

- Capitanul echipei nationale de fotbal a Macedoniei de Nord, Goran Pandev, a declarat, sambata, intr-o conferinta de presa online desfasurata la Arena Nationala din Bucuresti, ca el si colegii sai trebuie sa-si "lase inima pe teren" pentru a castiga partida cu Austria, programata, duminica, in Grupa…

- Selectionerul echipei nationale de fotbal a Austriei, Franco Foda, a declarat, sambata, intr-o conferinta de presa online desfasurata la Arena Nationala din Bucuresti, ca printr-o victorie in fata Macedoniei de Nord, duminica, in Grupa C a EURO 2020, formatia sa poate scrie istorie castigand primul…

- Proiectul „Strazi deschise” nu va avea loc in acest weekend, in contextul in care duminica, 13 iunie, Bucureștiul gazduiește un meci din cadrul Campionatului European de fotbal, potrivit Primariei Capitalei.„Avand in vedere faptul ca acest eveniment implica o serie de restrictii rutiere pe mai multe…

- Cu aproape doua saptamani inaintea primului meci de la Bucuresti din cadrul Campionatului European de Fotbal, primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, este foarte optimist ca „vom fi la inaltimea evenimentului”. „Cu 14 zile inaintea primului meci de la Bucuresti din cadrul Campionatului European…