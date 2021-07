Stiri pe aceeasi tema

- Capitanul nationalei de fotbal a Cehiei, Vladimir Darida, s-a antrenat miercuri alaturi de restul lotului pentru partida cu Danemarca, din sferturile de finala ale EURO 2020, revenind dupa o absenta pe care care oficialii echipei nu au dorit sa o justifice in vreun fel, scrie DPA. Darida, legitimat…

- * 16 iunie 2021: Finlanda–Rusia (de fapt, invers, cata vreme rușii s-au folosit de propriul teren, alt tertip marca UEFA) 0-1… Finlandezii mi s-au parut foarte obosiți dupa thriller-ul cu Danemarca, au fost prea greoi la construcție, nu s-au aparat cu prea mare exactitate, și-au aratat limitele… Turcia–Tara…

- Presedintele federatiei daneze de fotbal a cerut miercuri UEFA sa modifice regulile referitoare la reprogramarea meciurilor, criticand felul in care partida Danemarca - Finlanda, de la EURO 2020, s-a reluat in ciuda stopului cardiac suferit de mijlocasul danez Christian Eriksen, transmite AFP.…

- Mijlocasul danez Christian Eriksen, victima unui stop cardiac in cursul meciului cu Finlanda, a anuntat ca se simte ''bine, in ciuda circumstantelor", intr-un mesaj postat marti pe contul sau de Instagram, in care i-a indemnat totodata pe colegii sai sa "joace pentru toata Danemarca" in meciurile…

- Leon Goretzka, mijlocasul echipei de fotbal a Germaniei, accidentat la un picior, este indisponibil pentru meciul cu Franta din Grupa F a EURO 2020, ce va avea loc marti la Munchen, transmite AFP. "Nu se pune problema sa poata juca in primul meci", a indicat joi directorul Federatiei germane…

- Mijlocasul columbian al echipei engleze de fotbal Everton, James Rodriguez, accidentat, va rata partidele nationalei din iunie din Copa America si primele doua meciuri din preliminariile CM 2022 din Qatar, a anuntat vineri Federatia columbiana de fotbal. ''Zilele trecute, mijlocasul a fost supus…

- Sami Khedira, mijlocasul echipei Hertha Berlin, campion mondial in 2014 cu nationala Germaniei, a anuntat miercuri ca va agata ghetele in cui la finalul acestui sezon, la varsta de 34 de ani, transmite France Football. Campion al Germaniei cu Stuttgart (2007), al Spaniei cu Real Madrid (2012) si al…